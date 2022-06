Fans de Parks and Rec et de The Office, la nouvelle série Abbott Elementary est faite pour vous

Des instits aussi paumés et qu’attachants dans une école sans moyens de la banlieue de Philadelphie, c’est le pitch de votre nouvelle série comique feel-good préférée. Ça s’appelle Abbott Elementary et c’est à découvrir sans tarder sur Disney+.

Si vous aimez l’énergie des mockumentaires et les ressorts comiques à base d’apartés, de malaises et de regards caméra, Abbott Elementary est faite pour vous. Si vous aimez les workplace comedies bourrées de personnages un peu à côté de la plaque socialement parlant, mais très très attachants, Abbott Elementary est faite pour vous. Si vous avez le sentiment d’avoir fait le tour des séries drôles et feel good impeccablement écrites, alors Abbott Elementary est… bref, vous avez compris.

Abbott Elementary, ça se passe dans une école publique de la banlieue de Philadelphie et c’est la petite perle comique américaine qui a fait la joie des téléspectateurs d’ABC l’an dernier au point d’être renouvelée pour une deuxième saison.

À l’origine d’Abbott Elementary, on trouve Quinta Brunson, scénariste et actrice, qui, inspirée par sa mère, elle-même institutrice, a eu envie de montrer non pas la vie des enfants ou des jeunes qui vont à l’école, mais celles des profs.

Des profs un peu paumés et furieusement drôles

Quinta Brunson y incarne le rôle principal de Jeanine, une institutrice pleine d’enthousiasme, très idéaliste voire même un peu naïve, qui tente de faire son boulot du mieux qu’elle peut avec les trois bouts de ficelle que son école lui permet d’obtenir. Autour d’elle, un groupe d’enseignants haut en couleurs, Jacob qui tente d’être plus woke que woke, la gouailleuse Melissa qui la ramène en permanence sur ces connexions un peu louche avec la mafia, Ava, la principale un peu dingue et flippante, ou encore Barbara, aussi géniale que guindée et pète-sec…

Ce qu’il y a de chouette avec Abbott Elementary, c’est qu’elle ne tâtonne pas au démarrage. Les personnages sont parfaitement à leur place dès le départ, cohérents et drôles de bout en bout.

Aussi drôle et magistrale soit-elle, Parks and Recreation manque de s’essouffler dès sa première saison à cause de personnages dont on ne sait jamais trop si on doit les trouver terriblement agaçants ou prodigieusement grotesques. Elle ne trouve réellement sa voie qu’à compter de la deuxième saison et atteint son meilleur à l’arrivée des personnages de Ben et Chris. C’est à peu près la même chose avec The Office version US, où les premiers épisodes sont monstrueusement gênants, au point que l’on peine à rire.

Donc oui , on peut le dire : cette première saison est un SANS FAUTE impérial et on a très très hâte de découvrir la suite.

Derrière les gags en rafale et les dialogues qui font mouche, la série montre en justesse, mais aussi tendresse, la réalité des écoles publiques et le dévouement de ces enseignants qui font de leur mieux avec les moyens du bord pour donner le meilleur à des enfants qui pour certains n’ont pas grand chose.

Si vous n’êtes pas encore convaincue, voilà indéniablement la scène la plus drôle de toute la saison, celle où les collègues de Gregory apprennent son terrible, TERRIBLE, secret :

Voir Abbott Elementary sur Disney+

