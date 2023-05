Vous êtes nostalgique des cahiers de vacances ? Cette sélection féministe est faite pour vous

L’été approche ! Envie de faire travailler vos méninges, même à la plage ? Voici une sélection de cahiers de vacances féministes pour pimenter votre séjour. De quoi renouer (ou se réconcilier ?) avec cet objet culte de notre enfance.

Rappelez-vous : chaque été, c’était la même histoire. Attablé dans la cuisine, vous planchiez sur vos tables de multiplication ou révisiez vos accords… Instrument de torture pour certains, moment de plaisir pour d’autres, c’est bien aux cahiers de vacances que l’on doit ces souvenirs d’enfance aussi clivants qu’immuables.

Cette année, plusieurs maisons d’édition lancent leur version de l’objet culte. Le twist ? La matière sur laquelle on muscle ses connaissances est… le féminisme. Tour d’horizon.

Le plus fouillé : « Cahier d’activités féministe »

Publié aux éditions Hugo Image le 5 mai, « Le cahier d’activités féministes et autres jeux politiquement incorrects » de Sabrina Erin Gin et Mathilde (les créatrices de @olympereve, @lesbaratin.eurs et la confondatrice de @potiches.media) est un condensé d’humour incisif et d’informations sourcées. On y retrouve 80 exercices et jeux pour tester ses connaissances en histoire, amour, maths, sciences, langues, pop culture… le tout à travers un prisme résolument féministe. Le cahier est également ponctué de dossiers focus sur plusieurs débats de société : « pourquoi quand on milite, le sein nu serait-il extrémiste ? », « Les hommes blancs cisgenres hétéros sont-ils les nouveaux discriminés ? » (spoiler : la réponse est non). En bonus, un tas de ressources utiles, comme le Violentomètre, une bibliographie d’ouvrages féministes incontournables, un lexique, des témoignages ou encore un schéma pour comprendre le concept de discrimination systémique. Une vraie mine d’or !

Le plus drôle : « En vacances, Simone ! »

Titiou Lecoq, Charline Vanhoenacker et Zoé Thouron livrent un parfait pastiche du cahier de vacances classique, à retrouver le 10 mai aux éditions Denoël. On y retrouve toutes les matières enseignées à l’école : la grammaire, la svt, l’histoire, la géométrie… passées au crible par la plume aiguisée des autrices et le dessin puissamment drôle de Zoé Thouron. En Éducation Civique, par exemple, on corrige le rapport de l’agent PasSuperFlic, qui a pris la plainte d’une femme pour agression sexuelle et a mal fait son travail.

La bonne élève que vous êtes (ou pas) est invitée à souligner dans le texte, en bleu, « les doutes sur la moralité de la victime », en orange, « la remise en question de la gravité des faits » et en rouge « l’absence d’enquête sur l’accusé ». En svt, on apprend à dessiner un clitoris en reliant les points dans l’ordre numérique. En maths, on calcule l’écart de salaire entre Gwendoline et son conjoint. Autant d’exercices ultra-pédagogiques, adaptés à tous les niveaux, qui en fait le cadeau idéal pour celles et ceux qui auraient urgemment besoin d’un cours de rattrapage.

Le(s) plus intergénérationnel(s) : Sorocité

L’éducation féministe n’a pas d’âge ! Et Sorocité l’a bien compris. La newsletter féministe et participative publie pour la troisième année consécutive son cahier de vacances, à découvrir aux éditions Les Insolentes, chez Hachette Pratique. Plot twist : avec cette nouvelle édition, ce n’est pas un mais deux cahiers, qui seront disponibles en librairie. Un pour les grand·es, intitulé sobrement « Cahier de vacances féministe » et un pour les petit·es, sous le nom de « Cahier de vacances inclusif ». La version junior propose ainsi d’ « apprendre, lire et dessiner sans sexisme ni clichés », dès 7 ans, tandis que la version adulte invite à faire travailler son imagination pour réfléchir à un futur souhaitable. « À quoi ressemblerait une ville non genrée ? » s’interroge-t-on par exemple. La réponse, le 17 mai en librairie.