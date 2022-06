Un cahier de vacances anti-sexiste ? Oui, ça existe

L’association Parents & Féministes propose un cahier de vacances libéré des clichés, à destination des 3-7 ans (et de leurs parents).

Le sexisme est globalement partout, et même dans les cahiers de vacances à destination des plus petits.

Mais ce n’est pas une fatalité ! C’est ce que veut prouver l’association Parents & Féministes, et vous pouvez les aider.

Le cahier de vacances anti-sexiste

Actuellement dans une campagne de financement participatif via la plateforme kisskissbankbank, ce superbe cahier de vacances a été dessiné par 15 artistes engagées, qui ont participé aux jeux et coloriages du cahier. Ainsi, vous pourrez retrouver les pattes de :

@elyon.s

@tiffanycooper_

@nade_illustrations

@fannyvella

@​​morganejeane_tattoo_

@lanuitremueparis

@cevany_et_cie

@zoeli_illustrations

@samboyy_

@estelleramponillustration

@kadidiy

@sam.illustre

@papludoessomething

@h.soniah

@hisaeillustrations

Crédit : Zoéli

Dans ce cahier de vacances, vous pourrez trouver des coloriages, des labyrinthes, des jeux autour des émotions, mais aussi de l’écriture et du calcul… Le tout avec une véritable diversité dans les personnages !

Comme il est écrit dans le texte de présentation de la campagne de financement, il y aura, notamment, « des mamies poilues et des papis qui étendent le linge, des garçons calmes et des filles remuantes, et encore pleins d’autres situations riches et diverses. ».

Cet été, laissez vos enfants prendre un bon bol d’air loin du sexisme et des clichés ambiants qu’ils se coltinent déjà toute l’année dans les manuels scolaires, et donnons-leur l’opportunité de faire marcher leur imagination en incluant le plus de diversité possible.

Les préventes de ce super cahier sont ouvertes jusqu’au 30 juin et la collecte permettra à l’association de diffuser des représentations égalitaires auprès des enfants et de financer une partie de leur travail.

