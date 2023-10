Qui des garçons ou des filles reçoit le plus d’argent de poche ? La réponse est (encore) sexiste

Selon une étude de l’institut CSA, les filles sont victimes de sexisme dès la distribution de l’argent de poche par les parents : elles en reçoivent moins et plus tard que les garçons.

Le sexisme a toujours été très présent dans le portefeuille des femmes, et il semblerait qu’il y prenne sa place dès l’enfance. Selon une enquête de l’institut CSA pour le média ViveS et le magazine Julie, relevée par Parents.fr, les filles subissent du sexisme lorsqu’elles perçoivent de l’argent de poche.

Non seulement, elles en bénéficient plus tardivement, car selon l’étude, 48% des garçons âgés de 10 à 12 ans perçoivent de l’argent de poche alors que ce n’est le cas que pour 40% des filles du même âge. Mais de plus, elles ont droit à une somme moins élevée. Elles reçoivent 38 euros par mois quand les garçons, eux, perçoivent 44 euros par mois.

La plupart des parents parlent d’argent devant leurs enfants

L’enquête démontre également que les dépenses différent selon les genres : 56% des garçons se servent de leur argent de poche pour acheter des jeux vidéos ou de la musique, tandis que 47% des filles s’en servent pour acheter des vêtements.

Du côté des parents, ils sont 98% à évoquer l’argent devant leurs enfants selon l’étude. Et ceci, sans distinction entre filles et garçons. L’enquête précise que la discussion tourne principalement autour des dépenses quotidiennes ou du prix des denrées plutôt que de sources de revenus, d’épargne ou d’investissement.