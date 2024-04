Cette improbable chanson de Taylor Swift serait la plus populaire pour sexer, selon une nouvelle étude

Après qu’une étude scientifique a analysé que les meilleures chansons pour faire l’amour seraient à 119 battements par minute, un média sexo a scanné les playlists baptisés autour du sexe par les gens sur Spotify pour en tirer un classement. Et c’est une étonnante chanson de Taylor Swift qui arrive en tête, suivie par Lady Gaga, ou encore The Weeknd.

Faites-vous partie des gens qui aiment bien mettre de la musique en fond sonore de vos ébats sexuels ? Peut-être même que vous avez tout une playlist dédiée, avec un nom plus ou moins explicite. Auquel cas, vous avez sûrement un genre musical de prédilection, voire un·e artiste.

Des expert·e·s du site de bien-être sexuel Bedbible.com ont utilisé l’outil Playlist Miner de Spotify pour se pencher sur la question. Il permet de rassembler une liste des chansons apparaissant le plus fréquemment selon des mots-clés. Dans les playlists dont les noms comprennent « sexe », « sexy » et « intimité », certaines chansons apparaissaient plus que d’autres. Et comme une autre étude affirmait que le meilleur rythme pour créer de l’intimité serait de 119 battements par minute, n’ont été retenus que les morceaux avec ce tempo, rapporte le média Metro.

Le classement des chansons à 119 bpm les plus populaires des playlists sexy

En résulte un classement des chansons à 119 bpm les plus populaires des playlists « sexy » des personnes utilisatrices de Spotify.

« Love Story » – Taylor Swift (on 31 Spotify playlists) « Bad Romance » – Lady Gaga (27) « Just Dance » – Lady Gaga & Sad Girl – Lana Del Rey (26) « Poker Face » – Lady Gaga (25) « Smack That » – Akon & Smooth Operator – Sade (23) « Double Fantasy » – The Weeknd feat. Future (22) « Dead To Me » – Kali Uchis (19) « I Wanna Dance With Somebody » – Whitney Houston (18) « Dream Girl » – Cruisant & Everybody Loves Somebody – Dean Martin (17) « Frozen » – Sabrina Claudio (15)

En tête, se trouve donc « Love Story » de Taylor Swift (sortie en 2008), dont les paroles revisitent l’histoire tragique de Roméo et Juliette, en version conte de fée : « Roméo, emmène-moi quelque part où nous pouvons être seuls / J’attendrai, il ne reste plus qu’à courir / Tu seras le prince et je serai la princesse / C’est une histoire d’amour, bébé, dis juste »Oui » ». On peut trouver ça niais à souhait, mais cette chanson a au moins le mérite de parler d’amour avec joie et romantisme. Soit tout le contraire de la deuxième chanson du classement.

En effet, en deuxième place des chansons à 119 bpm les plus populaires des playlists sexy des gens sur Spotify, on trouve « Bad Romance » de Lady Gaga (sortie en 2008 également), qui parle surtout d’amour toxique : « Je veux ta laideur, je veux ta maladie / Je veux tout pourvu que ce soit gratuit / Je veux ton amour / Je veux ton drame, le contact de ta main / Je veux ton baiser clouté de cuir dans le sable / Je le veux vraiment, ta mauvaise romance / Je veux ton amour et je veux ta vengeance / Toi et moi pourrions écrire une mauvaise romance. »

Les paroles d’autres chansons du classement parlent davantage d’issues tragiques que de joie de la fusion amoureuse, mais ce n’est sûrement pas aux textes qu’on fait le plus attention durant un rapport sexuel.

Écouter de la musique pendant le sexe peut-il avoir des effets bénéfiques ?

Alors certes, on peut fortement discuter la précision de cette étude, qui manque clairement de finesse. Plein de gens n’écrivent sûrement pas « Sexe » ou « Sexy » dans le nom de leur playlist préférée pour faire l’amour (la mienne s’appelle « In the mood for love », par exemple), sans compter les variations de langues possibles. Mais cette étude a au moins le mérite d’amuser, et peut-être aussi de nous interroger sur ce qu’on trouve sexy ou non, musicalement.

D’après la psychologue Louise Goddard-Crawley interrogée par Metro, faire l’amour sur une musique que les partenaires adorent ensemble peut renforcer l’intimité. Écouter un morceau source de souvenirs positifs peut aussi aider à créer une atmosphère familière, rassurante, et enthousiasmante. Et comme on peut se mettre à bouger inconsciemment en rythme avec la musique, cela peut aider à mieux synchroniser ses mouvements avec son, sa, ou ses partenaires. De quoi décupler encore la sensorialité d’un rapport sexuel.