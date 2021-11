Taylor Swift chante-t-elle les détails de sa rupture avec Jake Gyllenhaal dans All Too Well version longue ?

Faute d’avoir les droits sur ses premiers albums, Taylor Swift les ré-enregistre et vient de sortir son édition de Red. Dont une version de 10 minutes d’All Too Well qui en raconte plus sur Jake Gyllenhaal…

Taylor Swift ne se souvient que trop bien de ses relations amoureuses, et le prouve dans cette version plus longue et personnelle de l’une de ses fameuses chansons de rupture, All Too Well, pouvant désormais vous faire pleurer dans une version de 10 minutes.

Faute de détenir ses masters, Taylor Swift sort sa version de l’album Red

Taylor Swift vient enfin de sortir sa version de Red. Album charnière entre son passé très country et son tournant vers un son plus pop, cette oeuvre se distingue par All Too Well.

Cette chanson, chérie par les fans sans même qu’elle ne soit un single accompagné d’un clip, a également impressionné la critique — le prestigieux magazine de musique Rolling Stone y entend par exemple « un chef-d’œuvre de ballade de rupture » et le classe même 69e dans son top 500 des plus grandes chansons de tous les temps.

Sortie en octobre 2012 dans une version de 5:28 minutes, cette ballade mélancolique raconte les ravages d’une rupture avec un homme. Et laisse juste assez d’indices pour que les fans reconnaissent Jake Gyllenhaal comme celui qui a brisé le coeur de Taylor Swift fin 2010.

“i left my scarf there at your sister's house and you've still got it in your drawer, even now..”



10 years ago, Taylor Swift lost her scarf after going out with jake & his sister Maggie Gyllenhaal in NYC. pic.twitter.com/l9VkmwuXb1 — popreset (@popreset_) November 11, 2021 Ce tweet cite un vers de la chanson All Too Well : « J’ai oublié mon écharpe chez ta soeur, et tu l’as encore dans un tiroir, même aujourd’hui » et présume qu’il s’agit d’une écharpe déjà aperçue au cou de Taylor Swift lors d’une sortie avec Jake et sa soeur Maggie Gyllenhaal.

Taylor Swift dévoile la version longue de 10 minutes de All Too Well

Vous le savez peut-être : Taylor Swift a décidé de ré-enregistrer ses cinq premiers albums pour reprendre le pouvoir sur leur exploitation, car elle n’est pas la propriétaire de leurs « masters » (les droits sur les enregistrements originaux qui permettent l’exploitation commerciale en disque physique, numérique, et leurs déclinaisons).

Dans ce ré-enregistrement de Red, la chanteuse offre donc une inédite version longtemps teasée de All Too Well, qui dure 10:12 minutes.

Dans All Too Well, Taylor Swift chante les détails de sa rupture avec Jake Gyllenhaal

Aux paroles — déjà connues pour être déchirantes — s’ajoutent plusieurs strophes révélant davantage de sa relation avec Jake Gyllenhaal. Ainsi le deuxième couplet s’enrichit de plusieurs détails, qui donnent à croire qu’après une première rupture, le couple aurait secrètement retenté l’expérience sans succès :

« Et tu me lançais les clés de la voiture « Fuck le patriarcat » , porte-clés au sol Nous contournions toujours la ville Et je pensais dans la descente À tout moment, il va dire que c’est de l’amour Tu ne l’as jamais désigné comme ce que c’était Jusqu’à ce que nous soyons morts, partis, enterrés Vérifie mon pouls et reviens Jurant que c’est la même chose, après 3 mois dans la tombe Et tu t’es demandé où ça nous mènerait Quand je suis revenue vers toi mais Tout ce que je ressentais était de la honte Et tu tenais mon corps sans vie Et je sais que c’est fini depuis longtemps et Je n’aurais rien pu faire d’autre Et je tâche de t’oublier depuis suffisamment longtemps Que j’en oublie pourquoi j’en avais besoin… […] Et nous revoilà Quand personne ne devait savoir Tu m’as gardé comme un secret Mais je t’ai gardé comme un serment Une prière sacrée, et nous jurions De bien nous en souvenir »

Capture d’écran de la Lyrics Video de la version longue d’All Too Well.

Jake Gyllenhaal aurait rompu avec Taylor Swift au nom de leur différence d’âge

Le troisième couplet s’enrichit aussi de plusieurs strophes évocatrices qui laissent à penser que Jake Gyllenhaal aurait voulu la quitter au nom de leur différence d’âge de 10 ans qu’il jugeait trop grande :

« Ils disent que tout est bien qui finit bien Mais je vis un nouvel enfer à chaque fois Que tu te ré-imposes à mon esprit Tu disais que si nous étions plus proches en âge Peut-être que ça aurait pu marcher Et ça m’a donné envie de mourir. »

Parmi les nouvelles paroles, certaines rappellent également une autre chanson de l’album Red, intitulée The Moment I Knew. Taylor Swift y raconte combien elle a pu pleurer lors de la soirée d’anniversaire de ses 21 ans qu’elle a passé à espérer que l’homme qu’elle aime finisse par venir. Ce qu’il n’a jamais fait. Et ce qui lui a permis de comprendre que cette relation était vouée à l’échec.

Dans la version enrichie de All Too Well, Taylor Swift complète ainsi :

« L’idée que tu te faisais de moi Qui était-elle ? Un bijou jamais collant, toujours charmant Dont l’éclat se reflète sur toi Ne pas pleurer dans une salle de bain de fête Une actrice me demande ce qu’il se passe Toi. Ce qu’il s’est passé : toi. Toi qui as charmé mon père avec des blagues pleines d’auto-dérision Sirotant ton café comme si tu étais sur un plateau de talk-show Mais ensuite il m’a regardé fixer la porte d’entrée Toute la soirée à désirer que tu surgisses Et il a dit : “C’est censé être amusant… D’avoir 21 ans” »

« Je vais vieillir, mais tes amantes restent de mon âge », assène Taylor Swift

L’acteur d’aujourd’hui 40 ans, qui jugeait sa différence d’âge de 10 ans avec la chanteuse trop importante pour que cela fonctionne entre eux, est connu pour sortir avec des femmes dans leur vingtaine. La dernière en date : Jeanne Cadieu, mannequin française de 25 ans, avec laquelle il a donc 16 ans d’écart. C’est ce qui rend cette punchline de la nouvelle version de All Too Well d’autant plus pertinente et acerbe :

« Et je n’ai jamais été douée pour raconter des blagues Mais voici la chute : “Je vais vieillir, mais tes amantes restent de mon âge” »

« I’ll get older, but your lovers stay my age », chante Taylor Swift dans la version longue de All Too Well.

Bien d’autres paroles s’ajoutent à cette chanson où Taylor Swift démontre plus amplement tout son talent narratif, son sens du détail et des images pleines de symboliques.

Taylor Swift réalise un court métrage pour la version longue de All Too Well

Mais pour couronner le tout, un court métrage, écrit et réalisé par Taylor Swift elle-même, s’apprête à sortir afin d’illustrer cette version enrichie de All Too Well. Avec la chanteuse bien sûr, et Sadie Sink (qui a joué notamment dans Stranger Things), 19 ans, et Dylan O’Brien (aperçu dans Teen Wolf), 30 ans — soit presque les âges qu’avaient Taylor Swift et Jake Gyllenhaal au moment de leur histoire.

The “All Too Well” short film cast has been revealed!



– Sadie Sink will play Taylor Swift

– Dylan O’Brien will play Jake Gyllenhaal

– Taylor Swift will play the scarf pic.twitter.com/ggSuN92qlD — whatever (@lightonthelakes) November 11, 2021 Ce tweet plaisante sur le fait que Taylor Swift puisse jouer dans le clip de All Too Well le rôle de l’écharpe qui protège ou étrangle Jake Gyllenhaal, à vous de trancher…

Ce clip qui promet d’être dramatique sort le 13 novembre 2021 à 01:00 du matin, heure française hexagonale.

Dix ans après les faits, Taylor Swift n’a donc rien oublié. Elle ne se souvient que trop bien de toute cette douloureuse histoire qu’elle continue de sublimer en art. Ce qu’elle a toujours su faire All Too Well.

