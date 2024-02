Taylor Swift : on sait (enfin) quand son film The Eras Tour débarque sur Disney+

La tournée mondiale de Taylor Swift, « The Eras Tour » est sur le point de gagner le petit écran dans une version longue disponible sur Disney+ à partir du 15 mars. Cette « Taylor’s Version » inclura des moments inédits, des tubes majeurs et plusieurs autres contenus exclusifs, qui ne manqueront pas de ravir les Swifties du monde entier.

Les sites de vente de places de concert ne vous ont pas laissé votre chance ? Vous n’avez pas pu vous envoler pour ses concerts au Brésil ou au Japon ? Pas de problème : Taylor Swift vient à vous.

La star planétaire a choisi de diffuser « The Eras Tour », le film-concert de sa tournée sur l’une des plateformes de streaming les plus populaires, Disney+. Et c’est pour très bientôt.

Un film à 75 millions de dollars

Avec 66 concerts en 2023, la chanteuse a généré plus d’un milliard de dollars de recettes. Une réussite sans précédent qui en fait déjà la tournée la plus lucrative de tous les temps. Après avoir enflammé Tokyo, l’icône pop illuminera bientôt la scène de La Défense Arena à Paris du 9 au 10 mai, ainsi que celle du Groupama Stadium de Lyon les 2 et 3 juin. En plus de ses quelques 150 concerts, Taylor Swift est bien décidée à faire profiter le plus grand nombre.

Taylor Swift // Source : capture d’écran youtube

Après avoir dévoilé une captation du « The Eras Tour » au cinéma le 13 octobre dernier, la star a annoncé qu’une version longue sera disponible en exclusivité sur Disney+ à partir du 15 mars. Comme l’a rapporté Forbes, la plateforme aux grandes oreilles a avancé la somme colossale de 75 millions de dollars pour pouvoir s’offrir le film de Taylor Swift.

« « The Eras Tour » est un véritable phénomène de société qui a ravi, et continue de ravir, les fans du monde entier. Nous sommes très heureux de présenter ce concert captivant à tous nos abonnés » indique Bob Iger, le PDG de Disney. D’après les informations communiquées par la firme, ce film signé Sam Wrench reprendra, comme la tournée, les tubes de Taylor Swift au fil de sa carrière et inclura notamment quatre titres version acoustique qui ne sont jusqu’alors jamais sortis au cinéma. Vous avez jusqu’au 15 mars pour réviser vos classiques…

