À Hollywood, des acteurs lâchent des millions de dollars dans la caisse des grévistes

En soutien aux grévistes, près de 15 millions de dollars de dons ont été faits au syndicat SAG-AFTRA de la part de nombreux acteurs hollywoodiens.

C’est un montant qui ferait pâlir la CGT. En grève depuis mi-juillet, les acteurs américains ne faiblissent pas dans leur combat contre les studios de productions. Et pour cause, la caisse de grève du syndicat SAG-AFTRA jouit d’un montant plus qu’honorable : 15 millions d’euros.

Une somme qui a drastiquement grimpé ces trois dernières semaines, notamment grâce à de nombreux acteurs qui ont contribué, à hauteur de un million de dollars chacun. Parmi eux, on peut compter George Clooney, Meryl Streep, Julia Roberts, ou encore Leonardo DiCaprio, a indiqué le syndicat dans un communiqué publié mercredi 2 août.

Cette somme n’est pas destinée aux comédiens aux salaires les plus faramineux, mais plutôt aux milliers « d’acteurs à la journée » ou figurants professionnels, en difficulté financière faute de tournages. Une aide qui permettrait à ce que les « acteurs dans le besoin ne perdent pas leur maison, puissent payer leurs charges, achètent de quoi manger à leur famille, se procurent des médicaments vitaux, paient leurs frais de médecin et bien d’autres choses encore », peut-on lire dans le communiqué.

Un mouvement contre les plateformes de streaming pour une hausse des salaires

Dans le sillage de la grève des scénaristes débutée au début du mois de mai, les acteurs sont, eux aussi, entrés en grève en juillet. Si certains acteurs sont extrêmement bien payés, 86 % des 160 000 adhérents du syndicat SAG-AFTRA gagnent moins de 26.500 dollars (soit 24 000 euros). Ils dénoncent des propositions salariales « insultantes », concernant la revalorisation de leur rémunération dites « résiduelles », qui découlent de la rediffusion d’un film ou d’une série.

Car s’ils sont avec la télévision calculés en fonction du tarif des publicités, les chiffres sont nettement plus bas avec les plateformes de streaming, qui paient un forfait fixe, indépendamment du nombre de visionnage. Les acteurs souhaitent également obtenir des garanties concernant l’usage de l’intelligence artificielle, pour empêcher l’IA de générer des scripts ou de cloner leur voix et leur image.

Un mouvement qui paralyse Hollywood, et met à l’arrêt la quasi-totalité de la production de films et de séries.

