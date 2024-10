Help, comment dire à mes beaux-parents que je ne veux pas d’eux à la maternité

Vous avez des questions ? La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

La question pour la Daronne

Chère Daronne, J’accouche de mon deuxième enfant dans quelques semaines, pour mon plus grand bonheur et celui de ma famille. Ce n’est pas la première fois que nous accueillons un enfant, et si je sais une chose, c’est que cette fois-ci, je ne veux personne dans ma chambre à la maternité. La première fois, c’était en 2018 et j’ai très mal vécu le fait que ma belle-famille a débarqué quelques heures seulement après mon accouchement. J’étais dans un état de sidération après l’accouchement qui avait duré très longtemps et la rencontre avec mon bébé qui n’a pas été facile (je n’ai pas eu, comme beaucoup de mères, le « coup de foudre » immédiat pour mon enfant). Bref, d’un point de vue physique et émotionnel, je ne veux pas avoir à revivre ça. Sauf que je commence à comprendre que ma belle-mère, qui habite à 500km de chez nous, a bien l’intention de prendre le premier train pour débarquer et bisouiller son petit-fils le plus rapidement possible après l’accouchement. Que me conseilles-tu de faire ? Merci ma chère Daronne ! Pauline

La réponse de la Daronne

Ma petite Pauline,

Comme je te comprends. Si le Covid nous a apporté une chose positive, c’est bien l’interdiction des visites en maternité. Sérieusement, qui a eu l’idée un jour de les autoriser ? Ce n’est tellement pas le bon moment, pour les femmes qui viennent d’accoucher, de recevoir du monde. Même si bien sûr, ces visites partent d’une bonne intention : l’envie pressante de rencontrer ce petit être qui va rejoindre la famille de tes visiteurs.

Essaye d’en discuter avec ta belle-mère

La première chose à faire selon moi est la plus évidente : parle avec ta belle-mère. Explique-lui que tu souhaites être le plus au calme possible, que tu souhaites profiter de ce moment en comité réduit, avec ton conjoint et tes deux enfants. Parce que oui, il y aura aussi la rencontre avec ton aîné·e à penser, et cela fait déjà beaucoup d’émotions, que l’on a envie de vivre le plus intimement possible.

Bref, je suis sûre que, malgré son entrain et sa hâte, ta belle-mère comprendra, je l’espère du moins ! Je comprends que ta belle-famille habite loin, n’hésite pas à proposer à ta belle-mère de prévoir, par la suite, un week-end lors duquel vous pourrez les recevoir, une fois bien installés chez vous. Cela lui permettra de constater que tu te préoccupes bien évidemment de la rencontre de ton bout de chou avec ses grands-parents.

Fais-en une règle pour tout le monde

Si tu ne te sens pas à l’aise pour avoir cette discussion franche avec ta belle-mère, acte le fait qu’il n’y aura pas de visite à la maternité comme une règle d’or pour tout le monde, famille ou amis. Ainsi, ta belle-mère sera logée à la même enseigne que tout le monde, et cela évitera les éventuelles jalousies, même si tu ne me dis pas si tu accepteras les visites d’autres personnes, ce que je n’imagine pas en te lisant.

Retarde l’annonce de la naissance

Autre option, pour plus d’intimité et de tranquillité : retarder l’annonce de la naissance de ton bambin. Je ne parle pas là de le faire avec trois jours de retard, bien sûr que non. Mais dans un premier temps, d’être muette sur le début du travail. Je sais qu’il y a deux écoles pour ça : celles qui aiment annoncer qu’elles partent à la maternité, et les autres, comme moi, qui préfèrent garder ce moment secret et faire de la surprise une surprise encore plus grande ! Ensuite, en fonction de ton travail et de l’heure de ton accouchement, tu peux parfaitement laisser quelques heures voire la journée s’écouler avant de décrocher ton téléphone pour prévenir tes proches. Ainsi, belle-maman dégainera le billet de train de manière légèrement décalée, ce qui te permettra de la voir au jour 2 et pas immédiatement.

Mais d’après moi, cette solution n’est pas la plus idéale, car cela implique que tu auras tout de même de la visite. Et je lis que tu souhaites vraiment être tranquille et en famille. Alors à ta place, je prendrais la deuxième option : règle générale pour tout le monde, aucune visite et c’est ainsi.

Je te souhaite une bonne fin de grossesse et de profiter de ces jolis moments à venir dans quelques semaines !

La bisette,

Ta Daronne

