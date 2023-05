Help, mon ex maudit est invité au mariage de mes potes !

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

Chère Daronne,

J’ai besoin de tes lumières et de ta sagesse. Je suis invitée à un Pacs en août et à un mariage en septembre. Je viens d’apprendre que trois de mes ex étaient également invités. Appelons les Maxence, Thomas et Charles. Avec Maxence et Thomas, pas de souci, on s’est quittés bons amis et on se revoit de temps en temps, et je revois même Maxence aussi. En revanche, avec Charles, on s’était quittés de façon gênante et douloureuse. Pas d’histoire sordide, mais je dois prendre ma part de responsabilité : je n’avais plus de sentiments pour lui. On a continué de se côtoyer quelques mois à cause du travail, avant que je déménage pour raisons professionnelles. On s’est quittés sur ce malaise, et on ne s’est jamais reparlé.

J’appréhende beaucoup de revoir Charles, d’autant plus que je ne veux surtout pas créer de malaise au mariage de mes amis (ni au Pacs). Je me rendrai seule au mariage et nous ne serons pas si nombreux (une quarantaine), et je ne connais que quelques invités.

J’en appelle à ta sagesse, ô daronne, et à tes conseils avisés pour gérer la situation au mieux.

Julie