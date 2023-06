Ma fille a invité une copine en vacances, je dois tout payer pour elle ?

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice.

Chère Daronne

J’ai une fille de neuf ans. Elle est très sociable et depuis toujours, elle aime inviter ses amis lorsque nous faisons des activités, et même en vacances. En soi, cela ne me dérange pas du tout, surtout que nous vivons seulement toutes les deux, mais plus les enfants grandissent, moins les parents de ces amis nous accompagnent et je me retrouve souvent à tout payer : le ticket, la glace, parfois même des petits cadeaux, si ma fille en voit un qui nous plait à toutes les deux, je me vois mal l’acheter devant l’autre enfant sans lui en offrir un aussi…

Pour les sorties ponctuelles, ça va encore, mais l’année dernière, ma fille a invité une copine en vacances et si ses parents m’ont chaudement remercié, ils n’ont pas proposé de participer et mes frais ont été multipliés par deux. Je comprends que certains parents n’aient pas les moyens et je n’ai rien dit, mais j’ai dû restreindre les sorties, car mon budget ne pouvait pas suivre.

Cette année, ma fille veut recommencer avec une autre amie et, si je suis d’accord sur le principe, je ne veux pas payer pour deux pendant une semaine. Je fais quoi ? Et qu’est-ce que je suis censée demander ?

Anna