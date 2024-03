Connaissez-vous LA méthode parfaite pour apprendre à votre enfant à faire du vélo ?

Si votre môme a envie de tester le vélo sans les petites roues et que vous n’avez pas envie de vous péter le dos à le tenir le temps qu’il trouve son équilibre, on a une super technique à vous proposer.

Apprendre à faire du vélo sans les petites roues est une étape importante pour les enfants. Pour ceux qui ont pu s’exercer avec une draisienne, souvent, l’étape suivante est plus simple. Mais pour les plus petits qui ont un peu de mal à gérer leur équilibre et pour qui la grande aventure du vélo de grand peut faire flipper, on a une technique presque magique à vous proposer, testée et approuvée.

Apprendre à faire du vélo avec la technique de l’écharpe

Pour vous contextualiser un peu mon cas personnel, ma fille de 6 ans essaye de faire du vélo sans petites roues depuis plus d’un an. Jusqu’au week-end dernier, elle n’y arrivait pas, elle avait peur de tomber, ne trouvait pas son équilibre et on passait nos week-ends à nous péter le dos en essayant de la tenir, elle, la selle, le guidon, bref tout ce qu’on pouvait, pour que ça se solde par un cuisant échec. Ma fille perdait confiance en elle, elle était persuadée qu’elle n’y arriverait jamais, et avait abandonné son vélo à la cave, préférant sa trottinette, plus facile à manier.

Jusqu’au jour où le père de sa meilleure copine d’école m’a parlé de la « technique de l’écharpe ». Il m’a expliqué qu’il avait, pour sa propre fille, utilisé une grande écharpe qu’il avait passée sous les bras de l’enfant, en tenant les extrémités par le haut du dos. Expliqué comme ça, c’est difficile à visualiser, mais voici une petite vidéo TikTok qui montre tout à faire ce dont je veux parler :

Ni une ni deux, les jours suivants, j’ai accroché une longue écharpe sous les bras de ma fille, viré les petites roues, et hop, en voiture Simone !

Ma fille, pas des plus téméraires, certes, mais qui ne lâche jamais l’affaire, s’est élancée, doucement au début. L’écharpe était bien tendue puisque je l’aidais vraiment à trouver son équilibre. Puis petit à petit, l’écharpe s’est relâchée et j’ai bien vu qu’elle n’avait plus besoin que je la « tire » vers le haut pour rouler. Je courais à côté, je crachais un peu mes poumons, c’est vrai, mais elle roulait seule, droite, sans que je la soutienne physiquement.

Plusieurs allers-retours plus tard, l’écharpe a été carrément retirée, et la voici désormais qui roule comme une bikeuse sur la route, comme si elle avait toujours su comment faire.

Je vous laisse imaginer sa fierté (et la mienne) lorsqu’elle a compris qu’elle savait désormais faire du vélo comme les grands, sans aide. Elle sait qu’elle finira sûrement par tomber, parce que ce sont des choses qui arrivent, mais elle est bien plus confiante maintenant, et elle fonce à toute allure dans les bois, comme une pro.

