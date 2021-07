Désinfecter les mains des enfants à la plage au gel hydroalcoolique : bien ou pas bien ?

Avec le contexte sanitaire, on peut vouloir désinfecter les mains des enfants un peu trop souvent — et ce même à la plage — avec du gel hydroalcoolique. Attention, c’est une fausse bonne idée…

Depuis que le Covid a fait son apparition sur le territoire, on use et abuse du gel hydralcoolique pour virer tous les microbes qui se trouvent sur nos mains. Prudence cependant : si, dans certaines situations, ce produit peut vraiment aider à ne pas choper tout et n’importe quoi (sauf le Jean-Roger du Macumba du camping, mais il n’existe malheureusement aucun gel contre les erreurs de jugement), il peut aussi faire des dégâts sur la peau, et notamment sur celle des plus petits !

Utilisation du gel hydroalcoolique à la plage : mauvaise idée

On vous avait déjà expliqué que l‘utilisation du gel hydroalcoolique au soleil n’était pas la meilleure idée de l’année. Et si vous ne le saviez pas déjà, pour les enfants, ces petits êtres à la peau sensible et fragile qui ont l’épiderme plus sensible que les adultes, ça peut être encore plus douloureux.

Ces petits machins ayant la fâcheuse habitude de foutre leurs doigts à la bouche à peu près 57 fois par minute, on peut avoir tendance à vouloir nettoyer leurs mains plus souvent, avec les moyens du bord.

Même si l’utilisation du gel hydroalcoolique est peu recommandée avant trois ou quatre ans, comme l’expliquait le médecin Jimmy Mohamed sur Europe 1, on peut déroger à la règle de manière exceptionnelle et dans certaines situations plus à risques, comme à la sortie des transports en commun, par exemple.

Mais attention, son utilisation peut aussi provoquer des lésions pas jolies-jolies sur les mains des enfants lorsque le soleil est de la partie…

En effet, ce fameux gel, vendu aujourd’hui absolument partout, est composé globalement de quatre ingrédients : de l’alcool oxygéné, de la glycérine, de l’eau, et de l’alcool. Et alcool sur la peau + soleil = aïe.

C’est une vulgarisation rapide, mais concrètement, l’alcool contenu dans les gels hydroalcooliques est photosensibilisant et peut donc brûler la peau, mais aussi causer des taches qui assombrissent la couleur de l’épiderme, et ce, pour un bon bout de temps.

La solution, quand on est à la plage et qu’on veut laver les mains du petit dernier ayant eu l’excellente idée de ramasser un mouchoir usagé qui traînait sous un galet ? Prendre, en plus des serviettes, maillots, crèmes solaire et chapeaux, un petit bout de savon, une bouteille d’eau et paf, on lui lave les mains comme on peut (tout en pestant contre les abrutis qui jettent leurs mouchoirs sales sur la plage) !

Crédit photo image de une : @Kindel Media / Pexels

