Britney Spears règle ses comptes avec les paparazzis dans son nouveau duo avec Will.i.am

Dix ans après leur tube « Scream & Shout », les deux musiciens collaborent pour la seconde fois ensemble pour le duo « Mind your business ».

Will.i.am en avait fait un teasing sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours. Plus d’une décennie après le succès leur tube planétaire « Scream & Shout », Britney Spears et ‘Will.i.am l’ancien membre des Black Eyed Peas ont dévoilé un nouveau duo ce vendredi 18 juillet : « Mind Your Business ».

Britney dézingue les paparazzis

Dans ce nouveau morceau, Britney n’hésite pas une seconde à écorcher les paparazzis, qui la harcèlent depuis le début de sa carrière. « Ils me suivent, me suivent, me suivent. Suivez, suivez-moi. En ville, en ville. Partout où je me retourne. Hollywood, Londres. Snap, snap est le son », chante-t-elle, tout en n’hésitant pas à les menacer : « S’ils ne se lèvent pas de ma vue, j’enverrai les chiens dehors. »

Au détour d’une ligne, la chanteuse évoque également comment depuis le début de sa carrière, le monde entier fait ses choux gras sur les moindres événements de sa vie : « Tout le monde me regarde comme si j’étais une breaking news ». Le tout, sur un rythme très dance.

2023 : le grand retour de Britney Spears

Alors qu’elle avait enregistré un duo fin 2022 avec Elton John, sous forme de remix de la célèbre chanson Tiny Dancer, ce titre original accentue l’éventualité d’un grand retour de Britney Spears sur la scène musicale, grandement attendu.

L’année 2023 marque également la sortie d’un autre de ses projets, attendu pour l’automne, qui suscite un vif intérêt : ses mémoires, The Woman In Me, qui sortiront en France le 24 octobre prochain, dans lesquelles la star racontera sa vérité.

Couverture de l’autobiographie de Britney Spears, « The Woman in me » // Source : Simon & Schuster

