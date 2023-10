Dans ses mémoires, Britney Spears dénonce l’obsession de son entourage pour sa virginité

Dans ses mémoires « La Femme en moi », Britney est revenue sur l’instrumentalisation de ses managers à l’égard de sa prétendue virginité.

Dès le début de sa carrière, la sexualité de Britney Spears a été l’objet de nombreuses questions, spéculations, ou encore commentaires. Présentée comme la petite fiancée de l’Amérique, l’artiste a dû subir une obsession sur sa virginité, alors qu’elle était au sommet de sa gloire. Une période qu’elle raconte dans ses mémoires La femme en moi, publiées en français le 24 octobre aux éditions JC Lattès.

Une quête de puritanisme

Dedans, elle revient plus précisément sur le fantasme qu’entretenaient ses managers comme les médias au sujet de sa supposée virginité : « Étant donné que la majorité de mes fans étaient des adolescents, mes managers et la presse ont longtemps essayé de me présenter comme une éternelle vierge », raconte-t-elle dans son autobiographie. Pourtant, Britney Spears était sexuellement active depuis ses 14 ans, et vivait avec Justin Timberlake à l’époque, rapporte-t-elle dans l’ouvrage.

Une recherche de puritanisme que questionne Britney : « Pourquoi est-ce que mes managers se donnaient autant de mal pour me faire passer pour une jeune fille vierge alors même que j’étais dans ma vingtaine ? Qui est-ce que ça pouvait regarder ? ».

Des questionnements qui en disent long sur l’obsession des industries créatives pour la prétendue pureté des jeunes pop stars aux États-Unis, à l’image de Miley Cyrus ou encore les Jonas Brothers, rapporte 20 minutes.

