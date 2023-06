Grand prince (non), Johnny Depp va faire don de 1 million de dollars de son procès contre Amber Heard à des associations

Après un procès sur-médiatisé pour diffamation, Amber Heard avait été condamnée à verser 10 millions de dollars à son ex-mari violent, Johnny Depp.

Après un retour controversé au cinéma dans le film Jeanne du Barry de Maïwenn, il semblerait que Johnny Depp tente de se refaire une réputation. Après son procès très médiatisé contre Amber Heard, l’acteur – accusé de violences conjugales par cette dernière – va reverser un million de dollars, qu’il a perçu à l’issue d’un accord avec son ancienne épouse, a révélé ce mardi 13 juin Hollywood Reporter.

Ils avaient été condamnés pour diffamation par un tribunal de Virginie en mai 2022. Amber Heard avait dû lui verser 10 millions de dollars, tandis que Johnny Depp lui avait versé à son tour 2 millions.

Un nouveau départ pour Depp… Et un exile pour Heard

Johnny Depp a donc décidé de verser un million de dollars à des organisations caritatives. Répartis sur cinq association, cet argent sera reversé à Make-A-Film, qui s’associe à de grands talents hollywoodiens pour exaucer les vœux d’enfants souffrant de maladies graves ou mortelles ; Red Feather et Amazonia Fund Alliance, qui travaillent essentiellement à la préservation des communautés indigènes d’Amazonie ; The Painted Turtle, qui finance des camps de vacances pour enfants atteints de maladies graves ; ainsi que Tetiaroa Society qui lutte pour la préservation du patrimoine naturel et culturel de l’île de Tetiaroa.

Boosté par le verdict du procès – qui, comme l’a notamment montré le documentaire La Fabrique du Mensonge, apparaît comme étant le reflet de nombreuses dynamiques de domination et de sexisme – Johnny Depp est devenu en mai dernier l’égérie masculine la mieux payée de l’Histoire avec Dior, empochant 20 millions de dollars.

De son côté, Amber Heard a dû s’exiler en Espagne. Le 2 juin dernier, de nombreuses personnalités françaises ont signé une lettre de soutien à l’actrice, publiée dans L’Obs.

