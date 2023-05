Dans une interview accordée au Financial Times, l’actrice, qui vient de lancer une marque familiale de gin, s’est longuement confiée sur sa carrière, révélant qu’elle ne s’y sentait « pas heureuse ».

Cela fait plus de cinq ans qu’Emma Watson n’a pas été vue sur les écrans, depuis sa dernière production en date, Les Filles du docteur March de Greta Gerwing, dont le tournage s’est achevé en 2018.

« Je me sentais en cage »

Et il y a une raison à cela. L’actrice de 33 ans et aux (déjà) 22 années de carrière ne se sentait pas heureuse dans la profession, comme elle l’a confié au Financial Times.

« Pour être honnête, je n’étais pas vraiment heureuse. Je me sentais en cage », a déclaré l’héroïne de Harry Potter.

« Je trouvais cela vraiment difficile de de vendre quelque chose sur lequel je n’avais pas vraiment de contrôle. Se tenir devant un film et faire en sorte que chaque journaliste puisse dire : « Comment cela correspond-il à votre point de vue ? » C’était très difficile d’avoir à être le visage et le porte-parole pour des choses où je n’ai pas pu être impliqué dans le processus. » Emma Watson au Financial Times

Emma Watson, en route vers un avenir de réalisatrice ?

Néanmoins, Emma Watson n’envisage pas de totalement arrêter le cinéma, bien au contraire. « J’aime ce que je fais. C’est trouver un moyen de le faire où je n’ai pas à me diviser en différents visages et personnes. Et je ne veux plus passer en mode robot« , confie-t-elle, avant de déclarer attendre la « bonne opportunité ».

Elle confie également avoir toujours rêvé d’être réalisatrice ou productrice, elle qui était derrière la caméra pour la dernière campagne publicitaire Prada. Mais elle se sent illégitime :

« Les gens m’ont toujours dit que je devais réaliser et produire, même pendant Harry Potter. Je craignais que ce ne soit que technique et pas créatif. De ne pas avoir assez de compétences. Être réalisatrice me semblait inaccessible. Je ne pense pas avoir confiance en cela. Ce qui semble bizarre puisque j’ai grandi sur les plateaux de tournage ». Emma Watson au Financial Times

En attendant de se lancer, elle vient tout juste d’annoncer la création d’une marque de gin avec son frère, Alex.

Une dernière étape avant de retrouver les plateaux de tournage ?