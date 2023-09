Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson : le cast d’Harry Potter rend hommage à Michael Gambon

L’univers d’Harry Potter est en deuil. À 82 ans, Michael Gambon, qui a interprété ce cher Dumbledore est mort des suites d’une pneumonie jeudi 28 septembre.

Quelques heures plus tard, c’est dans une longue déclaration dans Page Six que Daniel Radcliffe, a honoré la mémoire de son partenaire d’écran.

« Avec la perte de Michael Gambon, le monde est devenu considérablement moins amusant. Michael Gambon était l’un des acteurs les plus naturellement brillants avec lequel j’ai eu le privilège de travailler, mais plus que son immense talent, la chose dont je me souviendrais toujours est le plaisir qu’il prenait à faire son travail. Il était drôle, irrévérencieux et hilarant »

Daniel Radcliffe.