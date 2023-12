L’actrice de 33 ans a disparu des écrans depuis quatre ans. Refusant des opportunités prestigieuses à Hollywood, elle a fait le choix de privilégier sa propre voix et de cultiver de nouvelles formes d’expression, à travers l’écriture et le théâtre. Une décision qu’elle évoque aujourd’hui comme la meilleure de sa vie.

Si elle on l’a découverte dès l’âge de 9 ans et qu’elle a ensuite accompagné toute notre enfance et notre adolescence, force est de constater qu’Emma Watson s’est ensuite faite de plus en plus rare sur les écrans. Le dernier film de l’actrice britannique de 33 ans remonte à il y a déjà 4 ans, Greta Gerwig était la dernière cinéaste à la mettre en scène dans Les filles du docteur March en 2019. La disparition d’Emma Watson des écrans est bel et bien un choix de l’actrice.

La reconversion d’Emma Watson

Dans un entretien pour le Financial Times, Emma Watson a confié avoir pris la voix d’une réorientation professionnelle. La comédienne a avoué que prendre ses distances avec Hollywood, machine dans laquelle elle a grandi, était l’une des meilleures de sa vie. « Je n’étais pas très heureuse, pour être honnête. Je pense que je me sentais un peu en cage ».

Source : WB

Dans une autre interview pour Vogue UK où elle donne le détail de ces nouvelles activités, Emma Watson a expliqué avoir profité de cette pause pour monter sa propre pièce de théâtre (à propos de laquelle elle n’a rien révélé) mais aussi reprendre des études, suivant un master d’écriture créative. Ces nouvelles aventures lui ont offert ses propres espaces d’expression, une forme de liberté et d’autodétermination qu’elle n’avait pas ressentie lorsqu’elle était actrice :

« Je suis tellement contente de l’avoir fait [de m’être éloignée du métier d’actrice, NDLR] parce que j’ai le sentiment d’avoir ma propre voix, mon propre espace créatif et ma propre autonomie, ce dont je pense avoir été privée auparavant. »

Dans cette interview, Emma Watson explique que sortir de la zone de confort que représentait Hollywood n’avait pas été facile. L’actrice a dû dire non à plusieurs grands rôles qui lui ont été proposés. Mais elle raconte que ce sentiment d’insécurité n’a duré qu’un instant et a précédé un profond épanouissement :

« Je suis tellement contente d’avoir laissé les choses se faire de manière incertaine pendant une minute et de m’être autorisée à ne pas savoir ce qui arriverait ensuite. »

« Ce que j’ai appris grâce à ça je ne l’échangerais pour rien au monde » a conclu l’interprète d’Hermione, que l’on se réjouit de savoir enfin épanouie. Quant à celles et ceux qui continuent d’adorer la voir à l’écran, soyez rassurée : Emma Watson n’a pas exprimé le souhait d’arrêter le cinéma.

