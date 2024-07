On démonte 5 idées reçues sur les liseuses

Été vacances = lectures ? Les liseuses Kobo by Fnac vous aident à mettre toutes les chances de votre côté pour arriver à cette équation gagnante. L’occasion de démonter avec vous les idées reçues sur les liseuses.

Les vacances approchent et avec elles toutes nos bonnes résolutions d’été. En tête, enfin se (re)mettre à la lecture de ce pavé, posé sur la table de nuit depuis des mois. On vous entend déjà : « oui mais je ne peux pas trop m’encombrer, je n’ai qu’un bagage cabine ». Ou pour la version écolo : « je pars en rando sac à dos, chaque gramme compte » ! Exit les excuses grâce aux liseuses Kobo by Fnac, et pour finir de vous convaincre, on s’attaque à quelques idées reçues. Bonus : certains modèles sont à prix réduit jusqu’au 27 juillet.

C’est mauvais pour les yeux

On ne vous jette pas la pierre, c’est plutôt sain de se méfier. Ce qui est généralement mauvais, c’est la fameuse lumière bleue qui émane directement de l’écran. Mais sur les liseuses, quand il y a un éclairage, celui-ci provient des côtés et non de l’écran directement. C’est bien mieux pour la rétine et surtout, si vous lisez en plein jour, pas besoin de cet éclairage. La technologie de l’encre électronique, dont le rendu est proche de celui de l’impression sur papier, a seulement besoin de la lumière ambiante. La Kobo Clara BW, modèle d’entrée de gamme (et en promotion à 124,99 € au lieu de 139,99 € jusqu’au 19 juillet), dispose même d’un écran anti-reflet, un petit plus pour lire en terrasse ou au bord de la piscine.

Ça fait un appareil de plus à charger

Alors oui, mais pas aussi souvent que votre portable ! La liseuse tient facilement plusieurs semaines sans recharge. En fait, l’encre électronique utilise très peu d’énergie, et pas en continu. Elle en a seulement besoin pour générer un nouvel affichage, donc quand vous changez de page. Bonjour les économies de batterie par rapport aux autres appareils.

Ce n’est pas possible de prendre des notes

Nous aussi on adore souligner les passages inspirants, ou annoter la page avec une idée brillante (ou pas) qui nous traverse l’esprit. Et c’est possible sur la Kobo Libra Colour (en promotion à 209,99 € au lieu de 229,99 € du 20 au 27 juillet), compatible avec un stylet (non fourni). Les liseuses d’une capacité de 16 Go, la moyenne dans la gamme Kobo, peuvent contenir environ 12 000 titres, ainsi les livres annotés dorment au chaud dans la liseuse. Il est donc facile d’y accéder à tout moment pour ressortir une citation qui fait mouche, partager votre passage préféré à vos potes, ou nourrir votre travail pro.

Le choix de livres est réduit

Au contraire, le format numérique permet à de jeunes auteurs et autrices de se lancer, sans les lourds investissements liés à l’impression. Vous trouverez donc plus de choix, y compris parmi les best-sellers et les grands classiques. L’occasion de découvrir le livre à l’origine de la série à succès La chronique de Bridgerton, ou encore une récente sortie polar avec Le Nid du coucou de Camilla Läckberg.

Saviez-vous que certaines Kobo, comme les modèles Clara et Libra, sont en couleur ? Vous pouvez donc y lire aussi de la BD, sans perdre en expérience de lecture. Côté comics, l’e-book du tome 1 de Deadpool est d’ailleurs offert pour toute activation de la Clara Colour (en promotion à 144,99 € au lieu de 159,99 € jusqu’au 19 juillet) ou de la Libra Colour (en promotion à 209,99 € au lieu de 229,99 € du 20 au 27 juillet) entre le 26 juin et le 23 juillet.

C’est trop cher

L’investissement initial coûte plus cher qu’un livre de poche, c’est sûr. Par contre, les e-books valent toujours quelques euros de moins que leurs cousins en encre et en papier, il existe des promos et certains sont même gratuits. Des curieux se sont prêtés au jeu du calcul, et l’achat d’une liseuse serait rentabilisé à partir d’une vingtaine de titres. Ça peut vite arriver si vous tombez sur les bons bouquins à dévorer !

Pour vous donner un coup de pouce, les modèles Kobo Clara BW *, Kobo Clara Colour*, et Kobo Libra Couleur ** sont en promotion. C’est l’occasion de se jeter à l’eau !

