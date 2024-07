Quelles sont les chaussures d’été les plus mauvaises pour les pieds ?

Avec l’été et les premières chaleurs, les pieds se libèrent. Place à des modèles aérés élégants ou décontractés. Mais si les chaussures d’été sont confortables de prime abord, elles peuvent avoir des conséquences sur la santé.

Les chaussures d’été font souvent plus de mal que de bien. Parce qu’elles manquent de maintien et que leurs semelles sont désespéramment plates, elles ont tout faux selon l’édition américaine du HuffPost.

Des méduses qui chauffent

Commençons par les fameuses méduses, ces modèles transparents, pratiques pour aller dans l’eau quand il y a des cailloux. « Les méduses sont faites de PVC, explique Lesly Robinson, vice-doyenne de l’université de médecine podiatrique de Philadelphie, au Huff Post. Comme ce n’est pas un matériau respirant, vous aurez donc tendance à y transpirer davantage. »

De plus, elles ont tendance à emmagasiner la chaleur extérieure et la restituer à l’intérieur. Et là, c’est la cata : « Cela peut entraîner des frottements et des ampoules » et favoriser « l’apparition de champignons aux pieds ». Rien que ça.

Cousines des méduses, les Crocs sont à réserver à la maison ou au jardin, car elles ont les mêmes inconvénients que les méduses.

Des tongs néfastes pour le pied

Autre star de cet été, les tongs qui n’ont pas les faveurs des spécialistes, surtout les « tongs trop fines qui se plient et se tordent », souligne Lesly . Si porter des tongs en ville est de plus en plus tendance, les conséquences sur les pieds sont réelles. Des dérapages et chutes sont possibles sur sol mouillé, voire des fractures de stress. « Peu importe à quel point vous les aimez, elles peuvent également provoquer différentes abrasions et frottements sur vos pieds », souligne la spécialiste.

Et si elles sont « craquelées et effilochées », il faut en changer en urgence.

Des sandales pas si amicales

Quant aux sandales, « si vous avez tendance à gonfler des chevilles », quand il fait chaud, elles vont provoquer des écorchures au niveau des lanières. À proscrire lors d’une soirée ou pour prendre un verre ! Conclusion : utiliser les chaussures d’été, c’est ok, mais à petites doses.