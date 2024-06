Pieds secs ? J’ai testé la crème pieds la plus vendue de France en pharmacie (un tube toutes les minutes)

L’été approche à grands pas et qui dit été dit sandales, nu pieds… Mais avant ça, une hydratation des petons s’impose. On a trouvé une crème miracle pour retrouver des pieds de bébé (enfin presque).

Je ne sais pas vous mais moi, j’ai les pieds secs. Et pas franchement envie d’exposer mes gerçures aux vu et au su de tous. Et en même temps, avec l’été qui approche, j’ai très envie de porter de jolies chaussures ouvertes. Première option, si vous n’êtes pas fans de vos orteils, je vous conseille cette sélection de sandales de pêcheur, conseillés par mon collègue Antony. Si au contraire vous aimez vos pieds et souhaitez les mettre en valeur, c’est le moment ou jamais de les soigner. Et ça commence par une bonne hydratation. Les pieds sont une zone naturellement peu hydratée.

Belle découverte : le Baume Hydra-Défense Akileïne

J’ai découvert cette crème qui s’est révélée très efficace. Le produit m’a été offert, sans demande de contrepartie. Il s’agit d’un baume Hydra-Défense Akileïne. Il s’avère que cette crème pieds est la plus vendue de France en pharmacie (un tube toutes les minutes). J’ai testé pendant 3 semaines le produit, tous les soirs avant de dormir, j’ai appliqué une couche de crème (elle pénètre facilement) et j’ai mis des chaussettes pour que le baume pénètre encore mieux.

Conclusion : mes pieds sont tout doux, clairement hydratés. À moi les chaussures ouvertes ce week-end ! L’avantage aussi, c’est que l’effet perdure dans le temps. Les pieds sont toujours hydratés le lendemain. Et j’ai oublié certains jours d’en mettre. Point positif : la composition est clean, 95% d’ingrédients d’origine naturelle. Exit les PEG, silicones, huiles minérales et autres SLS dans ce soin quotidien. Et bon à savoir aussi : il peut être utilisé dès 6 ans. Pour terminer, place à la manucure, et on a repéré la tendance la plus cool de l’été 2024.

