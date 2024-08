“Cortisol face” : ce phénomène prétendument responsable du visage gonflé est-il avéré ?

Pointée du doigt sur les réseaux sociaux, la “cortisol face” fait trembler nombre d’individus soucieux de l’apparence qu’ils renvoient aux autres. Aussi appelée “moon face”, elle consisterait en un visage excessivement gonflé, qui dissimulerait ainsi des traits définis et dessinés. Mais ces allégations sont-elles avérées ?

Sur Tiktok, une nouvelle crainte gagne les beautistas depuis quelques mois : celle d’avoir une “cortisol face” – comprenez, un visage gonflé en raison d’un niveau de cortisol trop élevé. Dans ce cas de figure particulier, les cernes seraient alors plus marquées, la forme de la figure plus ronde, le visage plus bouffi, et l’acné plus intense qu’à l’accoutumée. Pour rappel, le cortisol est une hormone qui est sécrétée lorsqu’on est sous pression, stressé. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on la surnomme “hormone du stress.”

De nombreux internautes affirment ainsi qu’avoir trop de cortisol contribuerait à donner cette apparence bouffie et non souhaitée au visage. Ces affirmations sont-elles vraies ? On démêle le vrai du faux.

La “cortisol face” est avérée si l’on souffre de certaines conditions médicales

Nos confrères du HuffPost* ont décidé d’interroger deux experts sur le sujet pour en avoir le cœur net. Et leurs conclusions devraient rassurer les personnes les plus inquiètes. En effet, d’après eux, même si vous avez des niveaux de cortisol plus élevés que la normale en raison d’un contexte stressant dans lequel vous vous trouvez, ces niveaux sont naturellement bien trop faibles pour engendrer les métamorphoses physiques qu’on prête au phénomène de “moon face.”

En réalité, le cortisol a un impact notable sur l’apparence de votre visage si et seulement si vous souffrez d’une condition médicale qui en fait exploser le niveau. On pense ici au syndrome de Cushing ou encore au syndrome des ovaires polykystiques (SOPK).

Autre cas de figure où le cortisol modifierait drastiquement la forme du visage :

Lorsque les individus prennent et/ou ingèrent du cortisol pour des raisons médicales, pendant de longues périodes, et à des doses élevées*, explique le Dr Mehboob Hussain. HuffPost

Alors gare à ne pas croire sur parole tout ce qu’il se dit sur Tiktok.

Le visage gonflé n’est pas lié qu’à un niveau de cortisol trop élevé

Par ailleurs, un visage bouffi n’est pas seulement lié au niveau de ladite hormone du stress : il peut aussi venir d’un syndrome métabolique, d’une obésité, ou encore d’un diabète, rappelle l’endocrinologue Mehboob Hussain.* Il convient donc de chercher de ce côté avant de crier trop vite à un niveau de cortisol trop élevé.

De surcroît, le spécialiste en endocrinologie nous rappelle qu’il ne faut pas diaboliser ou mépriser cette hormone de façon injustifiée : en effet, elle est essentielle au fonctionnement de notre organisme et au maintien de notre bonne santé.

Sans cortisol, de nombreuses fonctions du corps ne pourraient pas fonctionner correctement. Et d’ailleurs, l’absence de cortisol impliquerait que vous mourriez si vous n’avez pas de traitement pour y remédier.* HuffPost

Mais il est vrai que l’acné peut être causée par une hausse du cortisol sécrété

Si le stress et le cortisol sécrété ne peuvent transformer à ce point la forme du visage du principal intéressé ; en revanche, ils peuvent avoir un impact sur l’apparence de sa peau, et en particulier, sur son acné. Nul besoin d’ailleurs d’avoir l’une des conditions médicales mentionnées précédemment. On vous explique.

Le stress engendre en fait une hausse du taux de cortisol, et cette hausse du taux de cortisol peut elle-même mener à l’augmentation de la sécrétion d’androgènes. Or, lorsque vous avez un niveau trop élevé d’androgènes, il est fort possible que votre corps produise davantage de sébum.

Et si vous avez trop de sébum, vous avez également un excès de bactéries et de cellules mortes qui s’accumulent sur la peau, obstruent les pores et entraînent de l’acné (…) Certaines études montrent d’ailleurs qu’une hausse de cortisol induite par le stress est associée à une aggravation des symptômes de l’acné*, avance le Dr Divya Yogi-Morren. HuffPost

Suite à la lecture de cet article, si vous doutez et pensez encore que votre niveau de cortisol est trop élevé, la meilleure chose à envisager est de consulter un professionnel de la santé. C’est toujours mieux que de vous inquiéter tout.e seul.e de votre côté : à force, vous risqueriez vraiment de le faire exploser, ce taux de cortisol…