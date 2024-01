Silent reviews : quel est ce phénomène qui prend de l’ampleur sur TikTok ?

Les silent reviews sont de plus en plus nombreux sur la plateforme TikTok. Et si donner son avis sur un produit sans ouvrir la bouche semble plaire aux internautes, elle questionne quant à son utilité.

On vous le dit souvent : TikTok est une plateforme où la beauté est omniprésente. Utile pour recueillir des conseils, des astuces et connaître l’efficacité ou l’utilité de certains produits, c’est une véritable mine d’informations pour ceux et celles que ça intéresse. Mais sous l’influence des bootokers ayant pris part à la tendance baptisée silent review (revue silencieuse, en français), voilà que les beautystas commencent elle-aussi à faire la même chose. Un phénomène tel, que le hashtag #silentmakeupreview recueille actuellement plus de 9 millions de vues sur la plateforme. Mais qu’est-ce qu’un silence review exactement ?

Parler d’un produit… Sans parler

Le but des silent reviews est de recommander (ou pas) certains produits de beauté, livres, sacs ou vêtements sans avoir à utiliser la parole pour le faire. Soins pour la peau ou les cheveux, maquillage, produits de bien-être ou beauty tools… Tous les produits viraux et tendance du moment y passent. Pour nous faire passer le message, tous les moyens sont bons : un pouce en l’air, une grimace, un air satisfait, des yeux qui se révulsent, un faux réflexe vomitif… Les TikTokeuse se montrent très inventives afin de nous faire comprendre si le produit en question a passé avec brio l’épreuve du feu. Il faut dire que nous somme fait pour comprendre ce type langage, c’est ce qu’explique Élodie Laye Mielczareck, sémiolinguiste spécialisée dans la communication verbale et non-verbale interrogée par Marie Claire :

« Ici, nous sommes bien face à un silence ‘parlant’ : les gestes et micro expressions du visage prennent le relai. Le corps se fait langage à part entière. Et il se trouve, en effet, que l’Homo Sapiens est davantage sensible aux gestes, puisqu’ils ont précédés les mots (plus précisément l’apparition du langage articulé dans notre évolution) ».

Mais si nous le comprenons, est-ce vraiment bien interessant de regarder ce type de contenu ?

Les silent reviews : un intérêt… Discutable

Parce que ce type de contenu suscite un grand intérêt, on se demande évidemment si consommer ces vidéos sert vraiment à se faire une idée sur un produit ? La réponse est évidemment non.

En vérité, il faut comprendre que la plupart des produits dont il est question ici sont d’ores et déjà bien connus du grand public. Et pour cause, ce sont des produits viraux dont tous les consommateurs de vidéos sur TikTok on déjà entendu parler à plusieurs reprises. Par conséquent, il n’est pas vraiment utile pour les créateurs de contenu de devoir expliquer leurs goûts tant les produits dont ils parlent sont d’ores et déjà au coeur de nombreuses vidéos à leur sujet.

Mais si leur intérêt est discutable, ce format plaît pour une bonne raison qu’explique Élodie Laye Mielczareck :

« Les silent reviews correspondent à une tendance qui répond à la fois à un besoin pratique ou une nécessité : pouvoir être visionné sans écouteurs dans les transports, par exemple. Et également à l’expression d’un imaginaire social ».

Reste à savoir si ce type de contenu va faire long feu ou s’il va disparaître dans les limbes de TikTok d’ici peu…

