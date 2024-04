Ce sérum booster d’éclat se vend toutes les 12 secondes dans le monde

Pour améliorer l’éclat naturel de la peau, il faut avant tout mettre en place une routine beauté basée sur l’hydratation. Mais il faut aussi choisir les bons produits qui seront capables de révéler la lumière qui sommeille en nous ! Et celui dont on va vous parler semble remplir cette mission à la perfection…

Des produits qui ont la cote, il y en a plein. Et il faut bien l’avouer : parfois, ce n’est absolument pas justifié. Il suffit qu’une influenceuse ou une célébrité en fasse l’éloge pour que le monde de la beauté s’embrase. Heureusement, il y a des cosmétiques qui changent la donne et qui méritent VRAIMENT leur hype. Celui-là se vend toutes les 12 secondes dans le monde selon un récent communiqué et voici pourquoi.

Un mélange d’actifs exceptionnel

Dédié à tous les types de peau, mais surtout aux épidermes déshydratés, ce sérum à la pastèque parait incarner un véritable shot d’hydratation. Dès la première application, il laisse la peau éclatante et lumineuse sans pourtant contenir aucun pigment ni nacre. Cet effet est dû à un mélange d’actifs exceptionnel. Pour commencer, il dispose d’une bonne dose d’acide hyaluronique, hydratant par excellence, qui retient plus de 1000 fois son poids en eau.

Il contient également de la niacinamide, riche en antioxydant, qui unifie le teint, lutte contre la dépigmentation et illumine les peaux ternes.

Il est aussi doté de pastèque, chargée de vitamine A et C et d’acide aminés connus pour repulper l’épiderme tout en diminuant l’apparence des rides et ridules.

Enfin, l’huile de graine de moringa, non comédogène, hydrate et apaise la peau quand l’Éclipse blanche, une plante issue de Corée, traite les irritations.

Une base de maquillage idéale

Parce qu’il laisse la peau parfaitement hydratée et glowy, ce sérum hydratant/ apaisant peut être utilisé en base de maquillage. De ce fait, il permet d’obtenir un teint éclatant, en pleine santé et une peau parfaitement rebondie. Il vous suffit ensuite d’appliquer quelques touches de correcteur ici et là pour corriger rougeurs et imperfections ou encore votre fond de teint / sérum de teint préféré et vous êtes ready to go !

Shoppez le sérum Watermelon Glow de Glow Recipe

