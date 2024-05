Ce shampoing sec hyper populaire aux Etats-Unis arrive (enfin) en France

Toutes les passionnées de beauté vont être ravies : le shampoing sec Perk Up de la marque Amika débarque en France. Et voici pourquoi c’est une très bonne nouvelle…

La marque Amika venant de Brooklyn à New York débarque (enfin) chez Sephora en France. Très populaire outre-atlantique, elle s’est notamment faite connaître grâce à ses packagings haut en couleur inspirés des années 70 mais aussi ses valeurs d’inclusion et de représentation. Evidemment, un des produits de la marque s’est démarqué des autres et a grandement participé à sa (bonne) réputation. Ce produit, c’est le shampoing sec Perk Up. Mais qu’a-t-il de différent des autres et surtout pourquoi des milliers de beautystas sont ravies à l’idées de pouvoir, enfin, mettre la main dessus ?

Un shampoing sec sans talc pour maintenir l’équilibre du cuir chevelu

La particularité du shampoing sec Amika réside avant tout dans sa formulation. Si la plupart des formules de ce type sont composées de talc, la marque new-yorkaise utilise plutôt de l’amidon naturel de riz, qui absorbe les impuretés et le sébum tout en redonnant du volume et de la texture aux cheveux. Moins asséchante, l’amidon ne bouche pas les pores et n’engendre donc pas de déshydratation ni de bouleversement de l’équilibre du cuir chevelu, contrairement au talc.

Pour sublimer sa formule, Amika y a ajouté de l’argousier, un superfruit riche en nutriments tels que la vitamine C et A, en acides gras essentiels et en oméga 7. Le but ? Que les cheveux puissent continuer à resplendir, même lorsqu’ils sont sales. Pour couronner le tout, ce shampoing sec est vegan, sans paraben et sans silicone.

Le shampoing sec le plus vendu aux Etats-Unis

La formule d’Amika a tellement trouvé son public, que le shampoing sec Perk Up est rapidement devenu un best-seller aux Etats-Unis. Pire, c’est le produit de sa catégorie le plus vendu dans le pays de l’oncle Sam d’après les chiffres de The NPD Group. Va-t-il avoir le même succès en France ? Il ne nous reste plus qu’à le découvrir…

