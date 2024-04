Aux États-Unis, cette pom-pom girl décédée en donnant naissance relance le débat sur le racisme médical

Krystal Anderson, ancienne pom-pom girl des Chiefs de Kansas City, est décédée des suites de complications médicales en donnant naissance à sa fille, morte-née. Selon son mari, sa grossesse, qui était à risque, aurait dû être bien mieux prise en charge par ses médecins.

Un nouveau cas de racisme médical aux États-Unis ? Krystal Anderson, ancienne pom-pom girl des Chiefs de Kansas City, est décédée des suites de complications médicales, alors qu’elle était enceinte et en plutôt bonne santé. Et selon son mari Clayton Anderson, cette mort aurait pu être évitée, les médecins ayant fait preuve de négligence, sa femme étant noire. Une affaire qui serait due au syndrome méditerranéen, ce biais raciste qui mène à des négligences médicales.

Une grossesse à risque prise en charge tardivement

Pour comprendre son raisonnement, retour en arrière. C’est en novembre dernier que Krystal Anderson et son mari Clayton Anderson découvrent qu’ils vont avoir un bébé. Mais ils restent prudents : Krystal a déjà accouché d’un bébé mort-né un an auparavant, et, étant âgée de 40 ans, sa grossesse est considérée comme étant à risques. Malgré cela, Clayton Anderson affirme auprès d’ABC News que les soins et le suivi médical qui ont été prodigués à sa femme et au fœtus n’étaient pas suffisants.

« Krystal a 40 ans, elle est noire, nous avions déjà subi une perte auparavant. Mais même dans ce cas, les médecins disent que vous ne pouvez pas démarrer un plan de médecine fœtale adéquat pour les grossesses à risque jusqu’à ce que vous arriviez à la semaine 14. » Clayton Anderson

C’est lors de sa 16ᵉ semaine de grossesse, en février dernier, que Krystal se fait retirer les fibromes utérins, et a subi une procédure de cerclage pour tenter de maintenir sa grossesse viable. Malgré cette opération lourde, on lui affirme que sa prochaine visite médicale n’aura pas lieu avant sa 20ᵉ semaine de grossesse. Les médecins prévoyaient d’admettre Krystal Anderson dans une unité spécialisée si elle parvenait à atteindre les 22 semaines.

Krystal Anderson décède d’une septicémie, qui touche particulièrement les femmes noires durant leur grossesse ou accouchement

Mais avant cela, elle est transportée d’urgence à l’hôpital pour cause de maux de dos. Aucun battement de cœur n’a pu être détecté chez le bébé. Les médecins ont administré à Krystal une péridurale et ont tenté de la laisser accoucher, ce qu’elle n’a pas pu faire. Leur bébé est mort-né.

Le couple n’a eu que quelques heures pour pleurer la perte de leur fille, car très rapidement, la femme montre des signes de septicémie, maladie qui touche de manière disproportionnée les femmes noires pendant la grossesse, l’accouchement ou le post-partum. Après l’opération, Krystal a été placée sous respirateur et sous dialyse en raison d’une insuffisance rénale. Elle est décédée quelques jours plus tard, le 20 mars.

« Toute grossesse comporte un risque élevé, surtout lorsque vous êtes une femme de couleur ou que vous êtes plus âgée. Mais elles doivent être traitées comme patientes à risque dès le début de la grossesse », a déclaré son mari Clayton Anderson. Avant d’ajouter : S’attendre à ce qu’une personne qui a subi une perte passe quatre semaines entre deux visites à ses médecins… C’est le même protocole qui est appliqué à un jeune de 23 ans en très bonne santé. Il ne peut pas y avoir de solution universelle ».

