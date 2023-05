Tout savoir sur Killers of the Flower Moon, le western de Martin Scorsese qui éclaire un pan de l’histoire raciste des États-Unis

L’un des plus grands évènements cinéma de l’année vient enfin de dévoiler une première bande-annonce prometteuse. En attendant sa sortie en octobre, voici tout ce qu’il faut savoir sur Killers of the Flower Moon.

Deux jours avant sa projection en avant-première mondiale au Festival de Cannes, le prochain film très attendu du grand Martin Scorsese a enfin révélé ses premières images.

Outre le fait de découvrir un grand et beau film Hollywoodien, on espère que le long-métrage replacera au centre de toutes les attentions le devoir de mémoire envers les communautés autochtones ayant été victime d’une histoire coloniale incroyablement violente et douloureuse.

Une bande-annonce tout en tension

À cinq mois de sa sortie, on a déjà de quoi se rassurer : ce film porté par un casting brillant promet d’être du très grand spectacle. Surtout, son thème antiraciste et décolonial a de quoi nous faire trépigner d’impatience… en attendant cette plongée de 3h30 dans l’Oklahoma des années 1920 !

Killers of the Flower Moon, de quoi ça parle ?

Le nouveau western du réalisateur à qui l’on doit des monuments du cinéma comme Taxi Driver, Raging Bull ou encore Les Affranchis mettra en scène un pan de l’Histoire raciste et génocidaire des États-Unis longtemps passé sous silence.

Il s’agit d’une série de meurtres dont est victime une communauté autochtone des Osages dans les années 1920, après qu’un gisement de pétrole a été découvert sur leur territoire. Le FBI mènera l’enquête…

La bande-annonce nous apprend également qu’au cœur du récit se trouvera l’histoire d’amour entre un homme blanc et une femme autochtone (Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone.)

La première collaboration entre Scorsese, DiCaprio et De Niro pour un casting superbe

Aux côtés des personnages principaux incarnés par Leonardo DiCaprio et l’actrice américaine aux origines autochtones Lily Gladstone, le film est porté par plusieurs stars. Comment ne pas citer Robert De Niro, qui incarne le principal antagoniste et se trouve être l’oncle du personnage de DiCaprio.

Killers of the Flower Moon marque ainsi la septième collaboration entre Scorsese et DiCaprio et la onzième entre le réalisateur et De Niro : pourtant, c’est la première fois depuis Blessures secrètes (1993) que les deux acteurs seront réunis à l’écran !

On retrouvera également Brendan Fraser, sacré meilleur acteur lors de la dernière cérémonie des Oscars pour The Whale, ainsi que Jesse Plemons ou encore Jack White.

L’adaptation d’un best-seller, signée par un grand scénariste

Martin Scorsese n’a rien laissé au hasard pour son nouveau film aux allures de chef-d’œuvre. Il est adapté d’un livre de non-fiction ayant connu un succès colossal lors de sa sortie en 2017 : Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, de David Grann.

Le scénario du film a été écrit à quatre mains : Martin Scorsese l’a co-écrit avec Eric Roth, un scénariste américain star, nominé six fois aux Oscars dans la catégorie du meilleur scénario adapté. Vous avez aimé Forrest Gump, Benjamin Button ou encore Dune ? Leurs scénarios sont de lui !

Quand et où le film sortira-t-il ?

Produit par Apple Originals, le film sortira dans les salles obscures françaises le 18 octobre et sera disponible dans le monde entier sur Apple TV+.

