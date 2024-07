Ce film iconique des années 2000 va avoir sa suite

Ce film avait connu un succès planétaire en 2006. Une suite de la comédie « Le diable s’habille en Prada » serait dans les tuyaux.

Personne n’a oublié l’intransigeante Miranda Priestly, rédactrice en chef du magazine de mode Runway, et son assistante débordée et incroyablement lookée, Andy Sachs. En 2006, Le Diable s’habille en Prada, film tiré du roman de Lauren Weisberger, connaît un succès planétaire et des millions de dollars de recette. Il faut dire que Meryl Streep était exceptionnelle dans son rôle de rédactrice en chef impitoyable. À l’époque, elle avait reçu le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie, ainsi qu’une nomination aux oscars. Le film a également fait décoller la carrière d’Anne Hathaway et d’Emily Blunt.

Le retour de Miranda Priestly

D’après Deadline, une suite serait envisagée. La scénariste du film aurait été commissionnée par la compagnie Disney, propriétaire depuis 2019 de la 20th Century Fox qui a produit le premier film. Aline Brosh McKenna aurait ainsi pour mission de proposer une suite au film. David Frankel, le réalisateur du premier opus, Wendy Finerman, la productrice, auraient accepté de participer au projet.

Cette suite racontera l’évolution de la carrière de Miranda Priestly qui devra surmonter la crise de presse écrite et s’adapter aux défis du numérique. Son ancienne secrétaire Emily Charlton, patronne désormais d’un groupe de luxe, serait aussi présente dans cette suite. Ce qui laisse penser qu’on pourrait retrouver les deux actrices du film culte, Meryl Streep et Emily Blunt. En revanche, Anne Hathaway ne sera certainement pas au casting. Le film est décidément une source d’inspiration. Depuis octobre 2024, une comédie musicale inspirée du roman de Lauren Weisberger est joué à Londres.