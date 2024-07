La queen du porno Erika Lust fête ses 20 ans : le top 3 de ses films les plus hot !

Erika Lust. Ce nom vous dit quelque chose ? Si ce n’est pas le cas, préparez-vous à nous être éternellement reconnaissantes. À l’occasion des vingt ans de la marque, on revient sur trois de ses films emblématiques.

Prête à rencontrer une figure emblématique de la révolution érotique féministe ? Il y a 20 ans, Erika Lust s’est lancée dans une aventure qui a bouleversé toute une industrie jusque-là dominée par les hommes et leurs désirs : le porno mainstream.

L’occasion de revenir sur son parcours et son œuvre. Mon conseil ? Branchez votre vibro dès maintenant… vous me remercierez en fin d’article (si si, je vous le promets).

Erika Lust : une pionnière visionnaire

Tout commence dans les années 2000, alors qu’Erika Lust étudie les sciences politiques à l’université de Lund en Suède. Elle découvre Hard Core: Power, Pleasure, and the Frenzy of the Visible, ouvrage de Linda Williams qui analyse le cinéma pornographique comme un genre en soi.

C’est la révélation. Elle décide de créer un porno totalement différent, qui refléterait ses valeurs et ses envies en tant que femme. Le résultat ? Des contenus érotiques frais et sensuels, qui mettent en avant une sexualité féminine authentique.

C’est son tout premier court-métrage, The Good Girl (2004), qui marque le début de sa carrière de réalisatrice et son entrée en tant que pionnière dans la pornographie féministe. Vingt ans après, Erika Lust n’a plus rien à prouver et nous offre une sélection pépite de courts-métrages pour cette nouvelle année.

En savoir plus sur la plateforme Erika Lust

Éthique, plaisir et consentement

À ses débuts, Erika Lust doit faire face à de nombreuses critiques. L’idée de produire des films érotiques à la fois éthiques, axés sur le plaisir féminin ET sur le consentement est alors loin de faire l’unanimité.

Est-ce vraiment surprenant de la part d’une industrie traditionnellement régie par le male gaze et l’objectification des femmes ? Nope ! Heureusement pour nous, la réalisatrice est déterminée à imposer sa vision d’une sexualité plus respectueuse et inclusive.

Une persévérance qui finit par payer avec un public enthousiaste et au rendez-vous !

Badass à la carrière prolifique et engagée

Depuis 20 ans, Erika Lust enchaîne les projets autour du plaisir et de l’érotisme, chacun plus cool que le précédent. Elle est notamment à l’origine de la série XConfessions, où des anonymes partagent leurs fantasmes les plus intimes, certains étant ensuite sélectionnés pour être portés à l’écran avec la sensibilité et l’esthétique propres à Erika Lust. Elle ne se contente pas de rester derrière la caméra : elle partage aussi ses idées lors de conférences TEDx, soulignant l’importance d’une éducation sexuelle positive. Quand on vous dit qu’elle est trop cool !

Aujourd’hui, la réalisatrice compte plus de 300 projets à son actif, incluant des films, des séries et des documentaires. Dans chacune de ses créations, elle réinvente le genre avec brio, en plaçant enfin les désirs et le plaisir des femmes au cœur de ses œuvres. Et qu’est-ce que ça fait du bien ! L’ensemble de son travail est à retrouver sur la plateforme ERIKA LUST, THE référence en matière de pornographie féministe. Attention : en allant y faire un tour, vous risquez de rester bloquée sous la couette pendant plusieurs heures !

C’est en tous cas ce qui m’est arrivé : RIP mon après-midi productive. Car oui, pour célébrer les 20 ans de cette incroyable carrière, j’ai mouillé… ma chemise et je suis partie en exploration profonde sur la plateforme. De ce dur labeur, j’ai sélectionné pour vous trois films emblématiques d’Erika Lust que je ne peux que recommander de voir, seule ou à plusieurs.

Dirty Martini Sex Party

Commençons avec Dirty Martini Sex Party, film tiré d’une confession d’une utilisatrice de la plateforme Erika Lust. Le fantasme commence avec un SMS qui nous invite à une sex party entre amis, sur le thème de l’année 69. L’esthétique est léchée, j’ai l’impression de lancer un épisode de Only Murders in the Building. Très vite, le Martini et la cyprine coulent à flots. C’est beau, ludique, terriblement sensuel… et ça donne très très chaud ! Je n’ai plus qu’une idée en tête : être invitée à leur prochaine soirée (si tu passes par là Erika Lust…).

À regarder gratuitement sur la plateforme

Heidi & The Dough Boys

Poursuivons avec Heidi & The Dough Boys, un incontournable. Ce film met en avant l’une des performeuses les plus populaires de la plateforme. Et mamma, je comprends très vite pourquoi ! Heidi Priestess transpire la confiance en soi et l’érotisme, on sent qu’elle prend son pied et s’amuse comme une folle avec ces deux hommes qui, pour ne rien enlever, sont totalement sous son charme. Tourné dans une vraie boulangerie, l’ambiance, l’éclairage et la complicité des acteurs : tout dans ce court-métrage est intime et authentique.

Découvrez Heidi & The Dough Boys sans plus tarder

Going Down

Qui peut se targuer de n’avoir jamais eu envie de sauter sur un inconnu canon, dans un ascenseur ? Pas moi ! Fantasme ô cliché, oui, mais le résultat ne l’est pas ! Erika Lust relève là encore le défi avec talent et créativité. La tension est palpable, tout comme le plaisir évident que prennent les deux amants. Le plus ? Ce corps-à-corps extra sensuel dans un petit espace confiné aux lumières tamisées. Autant dire qu’on a envie d’aller tous les matins au boulot après avoir vu ça…

Regardez Going Down sur Erika Lust