Enfin ! Les 1ers textes de Gloria Steinem, féministe incontournable, sortent en français

Journaliste engagée, militante enragée, Gloria Steinem a marqué considérablement la seconde vague féministe des années 1970. Cette semaine, les Éditions du portrait publient pour la première fois en langue française, ses premiers textes de jeunesse.

« Trouver les mots qui permettront aux gens d’agir ensemble tout en appréciant leurs individualités respectives est sans doute la fonction la plus féministe et la plus profondément révolutionnaire de l’écrivain(e) », assure Gloria Steinem en 1983 dans son essai Actions Scandaleuses et rébellions quotidiennes, traduit pour la première fois en français en 2018.

Si outre-Atlantique, chez nos voisins américains, on ne présente plus cette icône du journalisme et du féminisme, en France, ses premiers textes peinent encore à nous parvenir.

Bonne nouvelle ! À partir de cette semaine, les Éditions du portrait publient pour la première fois en langue française les deux premiers textes militants de cette légende de la deuxième vague féministe des années 1970 : Après le Black power, la libération des femmes et Comment j’ai commencé à écrire.

Enfance et prémices du militantisme de Gloria Steinem

Si à 88 ans, Gloria Steinem est désormais érigée en figure incontournable de l’histoire du journalisme, mille fois récompensée pour son travail, on ignore encore ses premières motivations. Dans ces deux écrits, enfin, on déniche ce qui l’anime depuis ses débuts : l’écriture et l’activisme.

Pour la militante américaine, l’écriture a toujours représenté le moyen d’action le plus efficace pour essayer de faire évoluer les mentalités, en vue de l’égalité entre femmes et hommes.

Dans Comment je suis devenue écrivaine, publié initialement en 1965, dans le magazine américain Glamour, Gloria Steinem remonte le temps et se raconte. Elle se confie sur son enfance passée dans une caravane avec ses parents et sa soeur. Elle se rappelle de ses seuls amis imaginaires : Wonder Woman, Autant en Emporte le Vent et Les 4 filles du docteur March.

Gloria Steinem se souvient de sa sédentarisation vers l’âge de 11 ans, de ses études brillantes et de son diplôme de sciences politiques au Smith College. Diplômée, majeure et profondément libre, la jeune femme embarque pour l’Inde et devient correspondante pour la presse. Quelques années plus tard, elle fonde Ms Magazine avec Dorothy Pitman Hughes.

Gloria Steinem, féministe incontournable

Dans Après le Black Power, la libération des femmes, paru à l’origine dans le New York Magazine en 1971, Gloria Steinem revendique que le « sexisme est un racisme ». Au fil de son essai, elle établit de multiples parallèles entre l’histoire du mouvement des femmes et celui des droits civiques. Pour elle, les femmes et les personnes afro-américaines font face à des humiliations similaires. Tous deux sont rabaissés, discriminés, réduits au statut d’enfant ou de soutien à l’homme.

Surtout, femmes et Afro-américains surfent sur la même énergie dans leur mouvement d’émancipation : l’obtention d’un droit, aussi belle soit la victoire, est toujours suivi d’un retour de manivelle. Gloria Steinem donne pour exemple l’obtention du droit de vote des Noirs qui a pour conséquence l’instauration des lois Jim Crow et de la ségrégation : selon l’autrice, les femmes, malgré l’obtention de leurs nouvelles libertés, sont d’autant plus oppressées.

Les mouvements afro-américains et féministe sont tous deux protéiformes et divisés ; toutefois, ces réalités ont vu aussi les concernées s’unir, créer des alliances et dynamiser leurs luttes.

À l’instar de James Badwin et de Eddie Glaude, Gloria Steinem alerte sur le fait qu’il faut reconnaître les oppressions pour aller de l’avant. Deux textes et une preuve en plus que les mots, lorsqu’ils sont justes, peuvent participer à bousculer le monde pour le rendre plus égalitaire.

Image en Une : © Capture d’écran, Gloria Steinem Explains Why You Should Be a Feminist | Glamour