Six livres LGBT+ pour vos lectures de vacances d’été

Plutôt roman, essai, ou poésie ? L’odeur des pierres mouillées, de Léa Rivière ; métacures, de Douce Dibondo ; L’amour de nous-mêmes, d’Erika Nomeni ; Manifeste pour une démocratie déviante, de Costanza Spina ; ou encore Transidentités, une histoire volée, d’Axel Léotard… Ces livres explorent et poétisent les identités LGBT+, écrits par des personnes queers, pour vous divertir et/ou vous instruire durant vos vacances d’été.

Vous êtes en quête de lecture pour occuper vos week-ends prolongés ou vacances d’été ? Voici quelques idées variées de livres écrits par des personnes LGBT+ afin de vous divertir, vous instruire, et vous émouvoir.

métacures de Douce Dibondo

Militante afroféministe et autrice, Douce Dibondo voit la vie en noire et queer, et l’écrit avec beaucoup de poésie à travers son premier recueil, métacures, publié aux éditions Blast le 5 mai 2023. Une plume légère et incisive, viscérale, qui a quelque chose de thérapeutique, cathartique. À lire à voix et tête hautes.

métacures, de Douce Dibondo

L’odeur des pierres mouillées, de Léa Rivière

Danseuse de formation, Léa Rivière chorégraphie les mots pour créer de nouveaux mondes, au-delà de tout cadre cishétéronormatifs. Paru le 7 juillet 2023 aux éditions du commun, son recueil de poésie L’odeur des pierres mouillées regorge de rivières, de pierres et de queers, et développe une forme d’écologie trans salvatrice.

L’odeur des pierres mouillées, de Léa Rivière

Les Humilié·e·s de Rozenn Le Carboulec

Journaliste lesbienne et fière de l’être, Rozenn Le Carboulec tire le bilan de l’adoption houleuse du mariage pour tous, dix ans après, dans son essai Les humilié·es, paru le 3 mai 2023 aux éditions des Équateurs. Une critique méthodique d’un emballement médiatique et politique qui a traumatisé plusieurs générations de personnes LGBT+.

Les Humilié·es, de Rozenn Le Carboulec

L’amour de nous-mêmes, d’Erika Nomeni

Une femme noire, en surpoids, queer et précaire en héroïne de roman, c’est chose rarissime. C’est la perspective adoptée par l’autrice Erika Nomeni pour son roman L’amour de nous-mêmes, publié le 3 février 2023 aux éditions Hors d’atteinte. L’autrice (également compositrice, rappeuse et DJ) y développe les agressions subies pour assigner sa protagoniste, Aloé, à une place trop étroite et normative, dans une forme épistolaire : 10 mails en forme de quête identitaire, de réflexions sur les dynamiques de genres, de sexualités, de classe et de race, mais aussi sur l’amour, qu’elle envoie à une certaine Sujja dont on ne connaît pas les réponses. Ce qui n’en rend ce roman que plus obsédant encore.

L’amour de nous-mêmes, d’Erika Nomeni

Manifeste pour une démocratie déviante, de Costanza Spina

Directrice de la publication du média Manifesto XXI, Costanza Spina inaugure la nouvelle maison d’édition trouble, lancée par les fondatrices du média féministe Censored Magazine, avec un essai de philosophie politique incarné, publié le 9 juin 2023. Après avoir grandi jusqu’à ses 17 ans en Italie, puis fuit le conservatisme du régime de droite en place, iel développe dans son Manifeste pour une démocratie queer comment s’organiser face à la montée des extrêmes droites en Europe, et comment nos amours queers peuvent servir de ressources de lutte radicale et révolutionnaire.

Manifeste pour une démocratie déviante, de Costanza Spina

Transidentités, une histoire volée, d’Axel Léotard

Alors que les personnes transgenres obsèdent malgré elles les classes médiatiques et politiques, et qu’Elon Musk veut interdire le terme cisgenre, on peut s’interroger sur l’histoire des transidentités que trop de boomers veulent présenter comme un nouveau phénomène de mode ou le résultat de pressions sociales récentes. C’est justement ce à quoi s’attèle Axel Léotard dans Transidentités, une histoire volée, paru le 17 mai 2023 et qui remonte aux premières traces connues sur la question. Lui-même a entamé sa transition en 2003, avant de devenir délégué aux questions trans de l’Inter LGBT de 2004 à 2014, prenant part à la circulaire de dépsychiatrisation des transidentités en 2009 et sur la modernisation de la loi sur le changement d’état civil de 2016, ce qui en fait un précieux témoin de l’évolution de ces questions en France.

Transidentités une histoire volée, de Axel Léotard

