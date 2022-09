Italie : le parti post-fasciste de Giorgia Meloni remporte les législatives

Sans grande surprise, Giorgia Meloni a célébré sa victoire au lendemain des élections législatives qui se sont tenues en Italie. Son parti post-fasciste Fratelli d’Italia a obtenu 26% des suffrages tant à la Chambre des députés qu’au Sénat, devant Forza Italia et la Ligue du Nord, ses alliés de la coalition de centre-droit, qui tous deux stagnent loin derrière à 8%.

Une victoire sans appel pour l’extrême-droite italienne, à laquelle s’ajoute aussi une abstention record qui s’élève à 36%.

En France, la Première ministre a avancé avec prudence sa volonté de rester attentive au respect des droits humains, « notamment le respect du droit à l’avortement ». Mentionner spécifiquement cet enjeu est loin d’être anodin, tant il inquiète même au-delà des frontières italiennes : certes, Giorgia Meloni a martelé qu’elle ne reviendrait pas en tant que telle sur le droit à l’IVG, mais on aurait tort de croire que son arrivée au pouvoir n’aura aucune conséquences sur les droits sexuels et reproductifs.

À titre d’exemple, la politique de Fratelli d’Italia dans le Piedmont, région du nord de l’Italie, montre une stratégie nataliste volontariste, qui dissuade les femmes de recourir à un avortement par des leviers économiques. Dans la région des Marches aussi, l’accès à l’IVG est compliqué par des politiques de santé locales.

Pour le journaliste Paolo Berizzi interviewé par France 24, l’extrême-droite a « expérimenté au niveau local un modèle pour l’introduire à un niveau national ». Il met déjà en garde contre la suite des manœuvres de Fratelli d’Italia :

« Cela implique de revenir sur certains droits, introduire des politiques taillées pour les familles traditionnelles, et faire campagne contre l’avortement. C’est une voie anti-progressiste, qui s’oppose à la modernité et au principe d’égalité des droits, dans laquelle les hommes et les femmes sont assignés à des rôles. »