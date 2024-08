“Jamais plus” : c’est quoi toute cette polémique autour de Blake Lively ?

Le film “Jamais plus”, très attendu par les fans du livre dont il est adapté, est sorti dans les salles mercredi 14 août dernier. Une polémique entache toutefois le succès du long-métrage. Outre le fait que l’auteure Colleen Hoover soit jugée problématique par nombre d’internautes, la réputation de Blake Lively ajoute une ombre au tableau. Décryptage.

On parle bien plus des coulisses du tournage et de la promotion que du film en question. En effet, “Jamais plus” (“It ends with us” en anglais) est, depuis le début de sa tournée promotionnelle, au cœur de nombreuses polémiques et spéculations. Adapté du roman de l’auteure à succès Colleen Hoover, le film fait couler beaucoup d’encre depuis quelques semaines ; et pas forcément pour les “bonnes raisons”.

C’est en particulier l’actrice Blake Lively, jouant le rôle de l’héroïne principale Lily Bloom, qui en pâtit. Elle fait ainsi face à de nombreuses critiques sur tout un ensemble de sujets, remontant parfois à plusieurs années. Certains internautes, à l’image de la créatrice de contenus @dairing.tia (alias Manon Delcourt) parlent même de la chute de la star américaine. Mais que se passe-t-il ?

Une tournée promotionnelle qui ne sensibilise pas contre les violences domestiques (sujet principal du film)

Comme le mettent en lumière nos confrères du média Independent, c’est surtout la promotion faite par Blake Lively qui pose problème. Pour rappel, le film traite d’un sujet grave : celui des violences domestiques. Or, la stratégie marketing choisie pour la tournée promotionnelle reprend les codes de la romcom légère traditionnelle : girly à souhait, avec des fleurs à gogo, du rose à n’en plus finir. Nombre d’internautes la qualifient même d’ “insensible” à la cause. À titre d’exemple, à la fin d’une interview, elle invite les téléspectateurs à “arborer des fleurs et à aller voir le film.” Un extrait qui corrobore donc les propos de ses détracteurs.

L’autre élément qui offusque les internautes, c’est le côté commercial qu’elle y ajoute : s’il est tout à fait normal qu’elle promeuve le film pour attirer les spectateurs dans les salles, Blake Lively en profite également pour mettre en avant sa marque de soins pour les cheveux. Un combo indélicat qui passe moyen.

Et ses prises de parole publiques sur la violence domestique n’arrangent guère la situation : lorsqu’elle n’évite pas le sujet, on la voit s’exprimer avec un ton détaché voire léger sur la question, sans jamais parler des numéros d’urgence à contacter, des organisations vers lesquelles se tourner, sans jamais tenir de propos empathiques envers les victimes pour les faire déculpabiliser ou leur permettre de se sentir écoutées. Le peu de fois où elle mentionne directement le sujet, c’est avec une certaine superficialité, jugent certains internautes.

Suite à ces critiques, la compagne de Ryan Reynolds a donc décidé de rectifier le tir et de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Le 13 août, elle a ainsi posté en story un message plus sensibilisant, tout en partageant un lien vers la ligne téléphonique du “National Domestic Violence Helpline” :

Les internautes font le procès de Blake Lively

Et comme si cela ne suffisait pas, s’ajoute à cette polémique nombre d’affaires passées qui n’ont pas grand chose à voir avec le film, mais plus avec la prétendue personnalité de Blake Lively. En effet, une journaliste norvégienne a récemment publié une interview où elle s’est entretenue avec l’actrice, avec pour titre : “L’interview de Blake Lively qui m’a donné envie de démissionner.” En regardant la vidéo, plusieurs individus ont jugé l’attitude de la star désagréable, exécrable et irrespectueuse.

D’autres ont néanmoins pris la défense de la célébrité, estimant que les félicitations présentées par la journaliste pour son « baby bump » étaient déplacées ; et que Blake Lively en avait sûrement assez, comme toutes les femmes actrices, d’être réduite à des sujets sur sa vie privée, son style vestimentaire, plutôt que d’être associée à son travail. On vous laisse juger :

D’autres extraits d’interview se sont d’ailleurs ajoutés à ce dernier, contribuant à entacher d’autant plus l’image déjà égratignée de l’actrice.

Et Justin Baldoni dans cette affaire ?

Face à toute cette polémique autour de l’actrice, on est en droit de se demander pourquoi son partenaire Justin Baldoni subit moins d’attaques de la part de l’opinion publique. S’il essuie moins de critiques, c’est tout simplement parce qu’il est quasiment absent des tapis rouges mettant en scène cette sorte de glamourisation inappropriée d’un film qui traite d’un sujet tout sauf glamour.

De surcroît, ses interviews et ses prises de paroles télévisées font également contraste avec celles de Blake Lively. Il n’hésite pas à aborder le sujet des violences conjugales de manière frontale, en faisant preuve d’empathie, de compassion, et sans tout cet aspect “commercial” parfois apporté par sa partenaire.

Dans un entretien accordé à Entertainment Tonight, le journaliste a félicité l’acteur pour le film en lui disant : « C’est votre soirée, Monsieur ! » Ce à quoi ce dernier a immédiatement rétorqué :

“Non, ce n’est pas ma soirée. C’est une soirée pour toutes les femmes pour qui nous avons réalisé ce film (…) Ce qui me vient à l’esprit ne concerne pas tant le travail qui a été réalisé, mais plus le pourquoi. Si une Lily Bloom dans la vraie vie peut s’asseoir dans ce cinéma et peut-être faire un choix différent de celui qui a été fait pour elle, peut-être qu’elle se verra sur cet écran et choisira quelque chose de différent pour elle-même. Voilà la raison pour laquelle j’ai fait ce film.” Entertainment Tonight

Alors, cette polémique autour de l’actrice vous a-t-elle dissuadé d’aller voir le film ?