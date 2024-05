C’est quoi le « jort », cette tendance mode qui s’annonce comme la plus forte de l’été ?

Alors que les températures se réchauffent, la tentation de porter des shorts grandit. Ça tombe bien, le jort (contraction de jean et short) s’affirme comme la tendance mode la plus crédible, pratique, confortable, et inclusive niveau morphologie du moment. Anatomie d’une trend.

Alors que les défilés de mode proposent des tas de mini-jupes transparentes impraticables dans la vraie vie, des modeuses plus réalistes enchaînent les looks en short en jean ample (ou, pour les intimes « jorts », contraction de jean et short). Et c’est sûrement la pièce la plus désirable du moment, pour ce printemps-été 2024 (et oui, il était déjà partout en 2023, et même avant, on sait, personne n’a dit qu’il venait d’être inventé).

@popularfils jorts are cool if you style them good. #jorts #pinterest #aesthetic #fyp #outfits #girl #fashion #style #popularfils @popularfils ♬ jorts – popularfils

Pourquoi on croit à la tendance mode du « jort », ce short en jean ample ?

Moins casse-gueule que le corsaire / capri qui a vite fait de tasser la silhouette à moins d’avoir une taille mannequin, il s’annonce aussi plus confortable, passe-partout, et inclusif pour différentes morphologies.

@syyy_ls ils sont grave bien ( j'ai pris du 38 ) ♬ Xtra Time (Remix) – Rc_Spanny

Avec quoi porter le short en jean ample ou « jort » ?

Et dans la pratique, le jort va avec tout ou presque. Son allure naturellement décontractée fonctionne naturellement avec des sneakers, qu’elles soient XXL façon baskets de skater, ou plus fines et à T-Toe comme le veut la tendance du moment (coucou les Gazelle, Samba ou SL 72). Des sabots Scholl ou des mules Birkenstock font aussi l’affaire côté nonchalance.

Mais on peut aussi contraster les registres de style en misant plutôt sur des souliers plus habillés. Cela fonctionne bien avec des classiques mocassins, surtout avec des chaussettes blanches qui remontent sur le mollet ou des mi-bas semi-opaques.

Le comble de la tendance mode va au combo avec des bottines de moto (merci encore à Rosalía #Motomami). Les biker boots vivent en effet un retour de hype, surtout si elles sont dans un beau cuir vieilli, bien délavé.

En haut, n’importe quel top fait l’affaire, que ce soit une blouse à lacets #coquette ou un t-shirt avec une saharienne, et l’allure est jouée.

Où trouver un jort ou short en jean ample ?

Dans le commerce de première main, on en trouve déjà partout. Mention spéciale aux modèles Carhartt bien workwear, dont la dégaine très masculine contrastera joliment avec des pièces plus féminines, si c’est votre style.

En friperie, on peut aussi facilement en trouver, surtout au rayon homme, où la plupart des shorts risquent de vous arriver aux genoux, et c’est précisément ce qu’on vend.

Sur les sites de seconde main, l’expression « short en jean », surtout dans la catégorie « homme » vous aideront à trouver la perle rare (inutile alors de surtailler pour quand même arriver à un effet oversize). Et le mot-clé « jorts » est déjà rentré dans le vocabulaire des personnes de goûts sur Depop, Vinted, ou encore Vestiaire Collective.

@floramayhew1 so excited for summer #jorts #jortsoutfit #summer #fyp ♬ Belong Together (Sped Up) – Mark Ambor

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.