Cette autre sneaker adidas est en train de détrôner la Samba, merci Emily Ratajkowski

Si la tendance sneakers du moment est à la finesse des modèles T-Toe (caractérisé par un empiècement en T au niveau des orteils) comme les Samba et Gazelle d’adidas, voilà que perce un autre modèle : la SL 72, repérée sur Emily Ratajkowski. Anatomie d’une trend.

C’est drôle (non) comme la mode est prévisible. Cela faisait des années que régnaient des semelles XXL, lancées en 2015 par le modèle Oversize d’Alexander McQueen (l’espèce de Stan Smith compensée). La triple S de Balenciaga la suit en 2017, et depuis les modeux ne semblaient jurer que par les dad shoes à la semelle bien épaisse.

Mais forcément, dans son éternel mouvement de balancier, la mode a fini par délaisser les semelles XXL afin de favoriser les plus fines pour les années 2020. À commencer par les Gazelle, puis les Samba. Avant que le règne la SL 72 ne vienne ?

La SL 72 d’adidas va-t-elle détrôner la Samba au rang de sneaker la plus tendance ?

Cette tendance s’est cristallisée sur le défilé Gucci automne-hiver 2022-2023 d’Alessandro Michele qui a réinterprété la Gazelle d’adidas. Et depuis, ce modèle, puis la Samba triomphent aux pieds du commun des mortels.

À lire aussi : Sneakers : comment customiser ses baskets adidas Samba, Gazelle ou autres en 2 secondes sans se ruiner (tuto vidéo)

Outre leur semelle fine, ces sneakers ont pour point commun un empiècement en forme de T au niveau des orteils, d’où leur surnom de style T-Toe. Et comme on commence déjà à voir ces deux-là partout, certaines influenceuses mode (sûrement rémunérées pour ça, d’ailleurs) cherchent déjà à anticiper les futurs modèles tendances, qui seront sûrement la Spezial et la SL 72 (toujours chez adidas pour les deux).

https://www.instagram.com/britishgq/p/C6WF_FrN4cP/

Et c’est cette dernière qui fait particulièrement parler d’elle en ce moment, notamment parce que Emily Ratajkowski a été street-stylée en les portant (oui, il suffit parfois d’un placement de produit sur la bonne personne pour s’assurer de lancer une tendance).

Déjà trop vue (même aux pieds du Premier ministre du Royaume-Uni), la Samba commence à écœurer certaines personnes qui veulent donc se distinguer mais pas trop. Toujours dans la tendance T-Toe, et toujours chez un équipementier sportif mastodonte, avec un charme rétro en plus, la SL 72 d’adidas a donc beaucoup d’arguments pour convaincre.

Les 3 couleurs de la tendance mode sneaker des SL 72 d’adidas les plus populaires

