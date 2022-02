Grâce à la collab’ Gucci x Adidas, les sneakers Gazelle vont se vendre comme des petits pains

Le directeur artistique Alessandro Michele a présenté sa collection Gucci automne-hiver 2022-2023, marquée par une collab’ avec Adidas. Et leurs sneakers Gazelle Gucci x Adidas vont sûrement s’arracher.

Vous n’en rêviez peut-être pas mais Gucci et Adidas l’ont fait quand même. Et la rumeur courait déjà depuis des mois dans le petit cercle de la mode. Le 25 février 2022, la maison florentine a présenté sa nouvelle collection automne-hiver 2022-2023 à Milan, officialisant au passage sa collab’ avec l’équipementier sportif.

Outre des invités de marques, dont la chanteuse Rihanna bien enceinte et son compagnon le rappeur A$AP Rocky, et notre Lena Mahfouf nationale, le défilé a aussi marqué les esprits par une collab avec Adidas.

Gucci officialise une collab avec Adidas en défilé

Comme toute collection imaginée par le directeur artistique Alessandro Michele pour Gucci, ce défilé faisait la part belle à la fluidité des genres, bien sûr. Notamment à travers de nombreux costumes tailleurs, mâtinés de détails sportswear venus de l’univers d’Adidas. Le logo trèfle ornait ainsi les poches plaquées de blazer, et les trois bandes signature de l’équipementier dynamisaient les longueurs de manches de manteaux et de pantalons.

Mais c’est quand les codes du sport transfiguraient ceux de la lingerie que les pièces semblaient les plus inédites et audacieuses. À l’instar des plastrons zippés placés comme des corsets sur une robe en latex blanc et une autre en velours noir. Plus faciles à porter, on retiendra également les couvre-chefs Gucci x Adidas : les casquettes de baseball, cagoules, bonnets et bérets.

© Filippo Fior / Gorunway.com

Exquisite Gucci : une collection en forme de cadavre exquis

La collection comportait également une robe qui semble pouvoir s’adopter aisément dans la vie du commun des mortels : rouge avec un profond décolleté en V souligné d’un liseré blanc, en écho avec les poignets et les fameuses trois bandes le long des manches très épaulées et des jambes. Les fans de Madonna auront peut-être reconnu la référence : la reine de la pop portait en effet un modèle similaire en 1993 (signée Laura Whitcomb pour sa marque Label NYC qui empruntait les logos d’autres griffes), qui a fait date dans l’histoire de la mode.

D’ailleurs, si cette collection se baptiste Exquisite Gucci, c’est en référence à la pratique que les artistes surréalistes ont surnommé le cadavre exquis. Cela consiste à tenter de constituer une phrase cohérente à partir de mots choisis au hasard collectivement. Et c’est précisément ce que semble réussir ce nouveau cru d’Alessandro Michele qui emprunte aux vestiaires masculins et féminins, dans plusieurs époques, et registres de style, des plus sophistiqués aux plus sportifs.

Gucci et Adidas remettent les sneakers Gazelle au goût du jour

© Alessandro Viero / Gorunway.com

Reste à savoir quand et comment vont sortir les sneakers Gucci x Adidas, également aperçues sur le podium. Ces réinterprétations du fameux modèle Gazelle, probablement davantage à la portée de la plupart des budgets et styles que le reste de la collection, risquent de s’arracher. Cadavre exquis collector en vue.

Crédit photo de Une : Alessandro Viero / Filippo Fior / Gorunway.com