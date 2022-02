Ce look Miu Miu, porté par tant de stars filiformes, raconte beaucoup des tailles dans la mode

Depuis le défilé en octobre 2021, la collection Miu Miu printemps-été 2022 qui regorge de hauts super cropped et de jupes hyper courtes semble partout sur les réseaux sociaux et dans les magazines. Mais elle n’est pas réservée qu’aux personnes minces.

Pour sa collection Miu Miu printemps-été 2022 présentée début octobre 2021, Miuccia Prada a notamment réinterprété le traditionnel tailleur de travail en le sectionnant généreusement, comme pour symboliser la façon dont la pandémie nous a brutalement amputé d’une partie de nos vies. En résulte notamment des chemises et pulls découpés à coups de ciseaux juste sous les seins, et des jupes ou pantalons à pinces sectionnés haut sur les cuisses, symbolisant peut-être aussi une remise en question du travail dans sa globalité (une réflexion que la créatrice italienne a poursuivi ensuite avec sa dernière collection Prada automne-hiver 2022-2023, présentée en janvier 2022).

Si d’autres longueurs de hauts et de bas ont défilé, ces looks Miu Miu printemps-été 2022 ont particulièrement retenu l’attention. © Miu Miu.

D’un look de défilé à un DIY d’Halloween, avant de devenir un mème mode

Particulièrement frappants, ces looks découpés qui ressemblent à un Do It Yourself ont aussitôt fait le tour du web. Des personnes créatives et fans de mode en ont même fait leur costume d’Halloween dans la foulée, comme Vin Ho, le PDG de la marque Peter Do (dont je suis fan, soit dit en passant).

Pendant que la collection allait en production (ce qui défile sur les podiums arrive généralement en boutique quatre à six mois plus tard), certaines célébrités ont pu porter ce qu’on appelle les samples (littéralement, les échantillons, ou plutôt les prototypes qui défilent). Mais qui dit sample, dit que cela nécessite aussi de faire une sample size : une taille mannequin.

Emma Corrin et Hailey Bieber incarnent la campagne Miu Miu printemps-été 2022.

C’est pourquoi ces tenues particulièrement dénudées ont surtout été portées par des stars filiformes, au point que cela puisse paraître lassant, voire excluant. Outre Emma Corrin et Hailey Bieber, ambassadrices de cette collection Miu Miu, se sont ainsi adonnées aux fameux looks sectionnés Zendaya Coleman, Nicole Kidman, la rédactrice en chef mode Anna Dello Russo, l’idole sud-coréenne Im Yoo-nah, l’actrice japonaise Kiko Mizuhara, l’influenceuse Chiara Ferragni, ou encore la chanteuse Saweetie.

À cette liste qui s’allonge de jour en jour, s’ajoutent les nombreuses apparitions dans des éditos mode de magazines sur des mannequins moins connus du grand public (mention spéciale à ce shooting canon du Dazed Korea). Devenue une blague dans l’industrie textile et chez les fans de mode, cette ubiquité se voit même documentée à travers un compte Instagram dédié : @miumiuset.

Les recherches de mini-jupe explose à cause du Miu Miu set

Cette omniprésence semble fonctionner : selon le site de e-commerce Lyst, les recherches de mini-jupes ont atteint leur plus haut niveau en trois ans. La plateforme recense même 900 requêtes par jour pour les fameux ensembles Miu Miu en ces dernières semaines de février 2022.

Alors qu’on aurait pu commencer à complexer, à force d’être matraqué par son ubiquité quasi exclusivement portée par des silhouettes filiformes au ventre ultra plat, voilà que s’affiche le 21 février 2022 en Une du magazine de mode i-D la mannequin grande taille Paloma Elsesser dans le Miu Miu set. Pile ce jour là, Lyst enregistre le plus gros pic de recherches, avec une augmentation parlante de 127% du nombre d’acheteurs parcourant Miu Miu sur l’application de la plateforme.

Il n’y a pas que les personnes sample size qui donnent envie de mode

Et Paloma Elsesser semble avoir anticipé la force d’une telle image après un tel matraquage de personnes sample size dans cette fameuse tenue, comme elle l’explique auprès d’i-D dans sa cover-story :

« Pour moi, il s’agit de trouver un but et de le maintenir. Étrangement, mon corps me sert de plateforme pour cela. Là, j’essaye de me réapproprier les perceptions de ce que les gens pensent que les corps grande taille sont capables de faire. À quoi nous sommes censés ressembler. Comment nous sommes censés exister et occuper de l’espace dans ce monde. Je veux faire [cette réappropriation] visuellement. Je suis sur le point d’avoir 30 ans et je me sens sexy. Je ne ressentais pas ça avec authenticité quand j’étais plus jeune. Je suis sexy et je ne vais pas me contenter de porter exclusivement des robes élastiques. Je porte LE look Miu Miu. »

En d’autres termes, contrairement à la fâcheuse habitude des marques et des magazines qui font porter aux mannequins grande taille surtout des robes très couvrantes en maille extensible, Paloma Elsesser se réjouit ici de porter cette tenue Miu Miu qui n’est donc pas réservé aux personnes filiformes. La collection se vend d’ailleurs des tailles 36 à 50. Et cette couverture frappante a d’emblée prouvé son impact sur les ventes.

Puisque le look Miu Miu initial ressemble à un DIY, autant le faire soi-même

Tandis que Miu Miu vend en points de vente physique et sur son e-shop la chemise crop (580€) et la micro-jupe (820€), ainsi que d’autres looks dans le même esprit mais plus accessibles au commun des mortels, d’autres marques filent déjà la tendance. Par exemple, la controversée griffe de mode jetable Fashion Nova vient d’en sortir un dupe, à 31,95€ (mais seulement des tailles XS à XL).

L’ensemble bustier crop ceinturé et micro-jupe assortie — Fashion Nova — 31,95€.

Mais vu le résultat qui a l’air d’un déguisement cheap rien que sur l’eshop de cette marque d’ultra fast-fashion, je ne saurais que trop vous conseiller, si le vrai look Miu Miu vous inspire, de découper vous-même une chemise et une jupe pour en faire votre propre version DIY, à la longueur de votre choix. Car ce look devenu un mème Internet fait déjà partie de l’histoire de la mode. Et il a clairement déjà contribué à relancer la tendance des mini-jupes, aussi politiques que le crop top.

Crédit photo de Une : © Miu Miu.