César 2024 : que signifie le pin’s rouge porté par des stars durant la cérémonie ?

Si vous avez suivi les César, c’est un signe qui vous a peut-être intrigué. Entre les nombreuses victoires de femmes dans de prestigieuses catégories, l’irrésistible ascension d’Anatomie d’une chute, ou encore les discours de dénonciation de violences masculines, plusieurs personnalités arboraient un même pin’s rouge, avec une main orange au centre.

Ce pin’s porté notamment par Adèle Exarchopoulos, Kaouther Ben Hania, Audrey Diwan, Arieh Worthalter, ou encore Gala Hernández López, servait à appeler à un cessez-le-feu à Gaza.

En plus du badge, certaines personnalités ont aussi profité de remporter des prix pour tenir un discours de paix plus explicite, à l’instar de Kaouther Ben Hania, récompensée du César du meilleur documentaire pour Les filles d’Olfa :

Arieh Worthalter, César du meilleur acteur pour son rôle dans Le Procès Goldman, a également clamé « un appel pour un cessez-le-feu à Gaza parce que la vie le demande ».

Vous avez peut-être déjà vu ce badge rouge à la main orange lors d’autres cérémonies de récompenses ultra-médiatisées, comme lors des DGA Awards (Directors Guild of America Awards), arboré par Mark Ruffalo. Mais d’où vient ce symbole ?

On doit ce symbole à un collectif d’artistes américains baptisé Artists4Ceasefire qui a publié une pétition, illustrée par cette main orange percée d’un cœur noir sur un fond rouge en octobre 2023 à ce sujet :

« Nous demandons qu’en tant que président des États-Unis, vous et le Congrès américain appeliez à une désescalade immédiate et à un cessez-le-feu à Gaza et en Israël avant qu’une autre vie ne soit perdue. Plus de 29 000 personnes ont été tuées au cours des 4 derniers mois et plus de 60 000 blessées* – des chiffres que toute personne de bon sens sait catastrophiques. Nous pensons que toute vie est sacrée, quelle que soit la foi ou l’appartenance ethnique, et nous condamnons le meurtre de civils palestiniens et israéliens.

Nous exhortons votre administration, le Congrès et tous les dirigeants du monde à honorer toutes les vies en Terre Sainte et à appeler et faciliter un cessez-le-feu sans délai – la fin des bombardements de Gaza et la libération des otages en toute sécurité. La moitié des deux millions d’habitants de Gaza sont des enfants, et plus des deux tiers sont des réfugiés et leurs descendants contraints de fuir leur foyer. L’aide humanitaire doit pouvoir leur parvenir. »