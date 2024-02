Sur son compte Instagram, l’actrice française a pris la parole pour attirer l’attention sur le cœur du sujet : les violences faites aux femmes dans le milieu du cinéma et ailleurs. Elle sera d’ailleurs entendue au Sénat fin février

Viendra, viendra pas ? Depuis quelques jours, les rumeurs vont bon train quant à la probable présence de Judith Godrèche lors de la prochaine cérémonie des César 2024, qui aura lieu demain, vendredi 23 février.

Mais l’actrice et réalisatrice, qui a relancé le débat sur les violences sexuelles dans le cinéma français après ses différents témoignages contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon, a publié ce mercredi 21 février une série de messages dans sa story Instagram pour éloigner les rumeurs sur un possible discours de sa part lors de la 49e cérémonie.

« Notre milieu souffre en silence »

Sans confirmer ni démentir, Judith Godrèche écrit « on s’en fiche que j’aille aux César ou pas. Si vous saviez comme on s’en fiche ». Elle préfère que l’attention soit concentrée sur autre chose, comme la prise en compte des violences sexuelles : « Parlons des 2 990 femmes, mères et hommes qui m’ont écrit en sept jours. Parlons des enfants victimes d’inceste. Crions. Ouvrons les portes de ce dialogue mort-né. Donnons à la Ciivise son juge, le seul héros que je n’ai jamais rencontré. Le seul homme qui ne négocie pas avec la seule chose qui importe : protéger les enfants », a-t-elle écrit.

Avant d’ajouter dans une autre story : « Notre milieu souffre en silence. Nos jeunes filles souffrent en silence. Et une fois de plus. Une fois encore. Le gouvernement se tait. »

Judith Godrèche entendue par le Sénat fin février

« Nous voulons que les choses changent, que les loups déguisés sortent du bois, […] que les actrices puissent s’adresser au CNC sans penser qu’un homme accusé d’abus sexuel est à sa tête », déclare-t-elle, en référence au président du CNC Dominique Boutonnat, accusé d’agression sexuelle sur son filleul, mais qui a tout de même été maintenu à son poste.

Judith Godrèche conclut sa story en affirmant n’avoir rien de plus à ajouter dans la presse. Elle doit par ailleurs être entendue par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes au Sénat à la fin du mois de février. L’audition sera retransmise sur Public Sénat.

