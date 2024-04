Merci Judith Godrèche : les enfants seront désormais accompagnés sur les tournages

L’accompagnement des mineurs sur les tournages par un coach ou un adulte responsable de sa sécurité ne sera plus une option. Cette mesure de protection devrait même devenir une condition pour obtenir les financements du CNC.

Impossible de rester sourd à ses révélations plus longtemps. Sur Instagram, dans les médias, sur la scène des César et jusqu’au Sénat, l’actrice Judith Godrèche secoue un cinéma aveugle, rongé par les violences sexistes et sexuelles.

Un coach ou un parent

Au CNC, sa parole semble avoir été entendue. L’instance suprême du financement du cinéma en France est sur le point de rendre obligatoire une mesure jusqu’ici facultative. Désormais, les mineurs ne seront plus jamais seuls sur les tournages. La présence d’un accompagnateur, un parent ou un coach dédié devrait être systématique d’ici peu.

Cette avancée, on la doit à Godrèche qui, en février dernier, proposait aux sénateurs une liste de mesure permettant de renforcer la sécurité des enfants sur les plateaux. L’actrice, victime de viols et d’agressions sexuelles à 14 ans, avait ainsi demandé à ce que les enfants soient accompagnés d’une personne indépendante du tournage pour éviter tout risque de dérive, d’agression ou de crime au sein de l’équipe.

4000 mineurs concernés

Cette réforme est loin d’être anecdotique puisque, chaque année, ce ne sont pas moins de 4000 enfants qui tournent dans des productions, comme l’estime RTL. Selon le média français, les financements accordés par le CNC pourraient être refusées aux productions qui ne respecteraient pas cette mesure. Les Inrocks avancent aussi que les accompagnants, coachs ou parents devront présenter des extraits de casiers judiciaires ou « disposer d’une preuve d’expérience éducative suffisamment significative »

Pour l’heure, aucune date d’entrée en vigueur de cette mesure n’est encore connue.

