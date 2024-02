Judith Godrèche porte plainte pour viols contre le réalisateur Benoît Jacquot

L’actrice qui a témoigné il y a quelques semaines de l’emprise de Benoît Jacquot sur elle, alors qu’elle était âgée 14 ans, a porté plainte pour « viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans ». Le réalisateur évoque de son côté une relation amoureuse.

« C’est une histoire d’enfant kidnappée », dit-elle dans Le Monde. L’actrice Judith Godrèche a annoncé avoir porté plainte mardi 6 février contre le réalisateur Benoît Jacquot pour « viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans ». Ces dernières semaines, elle avait dénoncé « l’emprise » du réalisateur sur elle, évoquant leur relation alors qu’elle n’avait que 14 ans, et lui 39 ans.

Judith Godrèche décrit plusieurs années de violences physiques et sexuelles

« C’est une histoire comme les histoires d’enfants qui sont kidnappés et qui grandissent sans voir le monde et qui n’arrivent pas à penser du mal de leur ravisseur. J’aurais voulu que Benoît accepte d’être mon ami, de ne pas m’avoir, je ne voulais pas de son corps. Très vite, il me dégoûtait », a-t-elle écrit dans un texte préparatoire à son audition, ce mardi 6 février, lu davant devant la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris.

Dans ce même texte, et auprès de nos confrères du Monde, Judith Godrèche décrit plusieurs agressions sexuelles et viols, après que Benoît Jacquot vienne la chercher à la sortie du collège afin de l’emmener à son domicile. Elle décrit, durant des années, des rapports sexuels « brutaux ». Comme cette fois où il la fouette avec une ceinture. Ou encore cette autre fois, où « pour mes 15 ans, il décide que je dois jouir quinze fois, je n’ai pas le choix. Je fais semblant le plus vite possible », rapporte-t-elle au journal.

Benoît Jacquot nie les faits, voire y semble indifférent

D’après Judith Godrèche, les brutalités physiques s’accumulent au fil de leur relation. « La dernière année devient un enfer absolu, il est violent, il me frappe. » Comme après la cérémonie des Césars de 1991, où, nommée dans la catégorie meilleur espoir féminin, la jeune actrice ne remporte pas la récompense. Alors qu’elle est en pleurs, Benoît Jacquot l’aurait giflée, la trouvant « pitoyable ».

De son côté, Benoît Jacquot nie l’ensemble de ces accusations. Il insiste sur le caractère « amoureux » de cette relation longue, dénuée selon lui de brutalité et de prédation. « Cela ne m’empêche pas de dormir, cela me fait même plutôt sourire. Je ne me sens pas directement concerné », a-t-il déclaré au Monde. Selon lui, Judith Godrèche « voulait être actrice, elle avait un cinéaste sous la main ».

