Ce documentaire de Gérard Miller est sorti en 2011 mais elle ne l’a découvert que récemment. Les ruses du désir : L’interdit ont provoqué une onde de choc chez l’actrice Judith Godrèche, l’amenant à mettre fin au silence qui entoure la domination qu’a exercée sur elle le réalisateur français Benoit Jacquot lorsqu’elle était mineure. Si cette relation était médiatisée, la comédienne aujourd’hui âgée de 51 ans n’a révélé que récemment la dimension destructrice de cette relation d’emprise.

Après avoir vu des extraits du film, la comédienne a levé le voile sur celui qu’elle avait évoqué sans jamais citer son nom dans Icon of French Cinema. Dans sa mini-série, récemment diffusée sur Arte, Godrèche revenait sur la relation d’emprise qu’avait exercée sur elle un grand nom du monde de la culture alors âgé de 39 ans, quand elle en avait 14. Mais après avoir entendu les propos du réalisateur, l’actrice a mis fin à cet anonymat.

Au micro du psychanaliste et réalisateur Gérard Miller, Jacquot soutient notamment que cette dernière « n’en avait rien à foutre » de cet écart d’âge et même, que cela « l’excitait beaucoup ». Livrant ce qui résonne comme une masterclass sur la banalisation de la pédocriminalité, le réalisateur a même soutenu que cette relation avait provoqué dans le monde de la culture « une certaine estime, une certaine admiration pour ce que d’autres aimeraient sans doute bien pratiquer aussi. »

En hommage à « la petite fille » en elle qui « ne peut plus taire ce nom », Judith Godrèche a révélé : « Il s’appelle Benoît Jacquot ». Sur son compte Instagram, qu’elle a décidé de rendre public pour l’occasion, l’actrice a répondu aux obscénités soutenues par le réalisateur dans le documentaire, où il se vante de l’aspect « transgressif » de cette relation avec une jeune fille de 15 ans. En réalité, Judith Godrèche n’en avait que 14, comme elle l’a souligné sur les réseaux sociaux. Évoquant le devoir de briser l’omerta, « pour nos filles, nos petites sœurs. »

Non Benoît Jacquot. Une fille comme elle avait 14 ans. Et non – non. Ça l’excitait pas.