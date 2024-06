Cette semaine dans la rubrique Chère Charlotte, notre journaliste répond à une internaute qui s’interroge sur la pratique de l’after care.

« Chère Charlotte, Le week-end dernier, j’ai rencontré une fille en soirée qui m’a parlé de l’after care, qui consiste à prendre soin de son ou sa partenaire après l’amour. Pour moi qui ai tendance à me sentir très souvent un peu triste juste après, ça m’intéresse d’en savoir plus à ce sujet. Pourrais-tu m’expliquer en quoi cela consiste réellement, et comment mettre ça en place dans ses relations ? Merci beaucoup pour ton aide ! »

Chère inconnue,

Merci pour ton message ! Comme tu l’as très bien dit, l’after care consiste à prendre soin de son ou sa partenaire après l’amour. C’est un concept qui tire son origine dans les pratiques BDSM, où la personne dominante prend soin de la personne soumise après l’acte. Mais on peut tout à fait appliquer l’after care à n’importe quelle pratique. L’idée : partager un moment de douceur !

Renforcer le lien à l’autre

Le principal bénéfice de cette pratique est qu’elle renforce le lien à l’autre. En effet, même si l’acte en lui-même est synonyme d’intimité et de partage, l’after care permet de renforcer la relation sur le plan plus sentimental et créer une véritable connexion émotionnelle. Un moment dédié au bien-être des 2 partenaires où l’on instaure un sentiment de sécurité. En intégrant l’after care dans ta routine, en plus de te faire du bien, tu approfondiras un lien de confiance avec ton ou ta partenaire et cela créera une relation enrichissante et épanouissante sur tous les plans. Mais concrètement, l’after care, ça donne quoi ?

Un moment privilégié

Le mot clé dans l’after care, c’est comme d’habitude, la communication. Car dans les relations, quelle que soit leur nature, le premier pas pour créer un lien, c’est de parler. Cela peut aller d’un debrief du moment que vous venez de passer, par l’expression d’un besoin, d’un désir, d’une envie, d’un compliment… le tout en s’assurant que les besoins de l’autre soient aussi pris en compte bien évidemment.

Avec l’after care, le mood est à la détente. On peut donc décider de choisir de partager un moment ensemble pour se relaxer (vs se retourner et commencer à ronfler).

Autres idées d’activités : debriefer sur l’oreiller, se caresser, s’embrasser, méditer, prendre une douche, regarder un film, se faire des câlins, se préparer un snack ou une boisson chaude, se masser… ou même se laisser aller à ses pensées si l’envie te/vous prend. Une liste non exhaustive à s’approprier à sa guise et à faire évoluer selon les relations ou au fil des rencards. Sans jamais oublier l’idée centrale derrière tout ça : prendre soin de soi et de l’autre. En toute bienveillance.

