Sa copine tombe enceinte, refuse d’avorter, et il va pleurer sur X : cette masterclass de ouin-ouin

Sur X (anciennement Twitter), un utilisateur s’est livré dans un long thread pour expliquer à quel point la vie était dure parce que son ex-copine, tombée enceinte de lui, ne voulait pas avorter.

La fatigue. On pourrait penser qu’en 2024, certains faits sont intégrés par l’ensemble de la population. Comme par exemple, celui qu’on ne peut pas forcer une femme à avorter ou à garder un embryon, ou bien que la contraception dans un couple est une charge qui se partage. Mais non, visiblement, ce n’est pas encore bien compris par tout le monde. La preuve avec le thread de haute volée publié par le streameur @Charlees_LoL sur X.

Son ex lui annonce être enceinte, et là, c’est le drame

Pour contextualiser un peu, voici ce dont @Charlees_LoL se plaint : il a été en couple avec une jeune femme pendant plusieurs mois. Lors de cette relation, elle lui admet qu’elle voudrait bien avoir des enfants un jour. Ce à quoi il répond que lui, n’en veut pas, et il lui fait promettre que si un jour, elle tombe enceinte de lui, elle avortera. Elle accepte. Bon, premier red flag.

S’ensuivent des longs messages expliquant que cette jeune femme lui a probablement « fait un enfant dans le dos » (deuxième red flag) alors que ouin-ouin, elle avait promis qu’elle avorterait si elle tombait enceinte. Si ça se trouve, elle avait même juré-craché et tout, bouh.

Son ex est enceinte et ne veut pas avorter

Dans la suite du thread, Charles est au bout du rouleau : son ex est enceinte, elle ne veut pas avorter, même sa belle-maman lui dit qu’il avait « été niqué », c’est la fin des haricots. Il essaye bien de dissuader son ex de sa décision de garder l’enfant, à coup de « ça ruinerait ma vie et potentiellement celle de l’enfant qui devra grandir sans père » (troisième red flag).

Arrive enfin le texto de la jeune femme en question, après son rendez-vous chez le gynéco pour l’échographie de datation (celle qui donne la date de conception de l’enfant à naître) :

Un message on ne peut plus clair : elle va garder l’enfant, elle est décidée, elle lui laisse la porte ouverte s’il veut s’impliquer, mais il n’a aucune obligation.

Les choses sont expliquées calmement, la jeune femme ne demande rien, tout va bien, non ?

On est en 2024, et des mecs continuent de blâmer les femmes pour leurs choix

Non. Le streameur est au bout du rouleau, évoque même son souhait de mettre fin à ses jours si l’enfant vient à naître. Loin de nous l’idée de nous moquer de son envie suicidaire (ce n’est absolument pas drôle), il faut peut-être suggérer Charlees_Lol prendre un peu de distance avec la situation :

S’il le souhaite, il peut n’avoir aucune implication dans la vie de l’enfant à naître.

Il ne peut pas forcer une femme à avorter ou à garder un enfant.

Si son désir de ne pas avoir d’enfant était si fort, il fallait peut-être envisager de prendre en charge la contraception, avec des préservatifs ou tout autre technique à sa disposition. Plutôt que de laisser cela reposer uniquement sur son ex-compagne qui lui avait notifié son envie d’avoir un enfant.

On est en 2024, et des mecs continuent de blâmer les femmes pour leurs choix, face à une situation qu’ils auraient pu être deux à contrôler. C’est un peu comme vouloir le beurre, l’argent du beurre, et se plaindre parce qu’il y a l’URSSAF à payer ensuite.

Quand on est dans un couple hétérosexuel, ou les risques de provoquer une grossesse sont grands dans des rapports sexuels sans protection, il ne faut pas venir pleurer et se plaindre de celles qui prennent une décision quant à leur vie future et leur corps. C’est un peu trop facile. La fatigue, on vous dit.

