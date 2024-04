Au secours, mon plan Q refuse d’utiliser des préservatifs, je fais quoi ?

Pour ce premier numéro de la boîte à Q, Charlotte répond à une internaute qui ne sait pas quoi faire car son plan Q refuse d’utiliser des préservatifs…

Chère anonyme,

Tout d’abord, merci beaucoup pour ta question. Je veux dire, merci beaucoup d’avoir posé tout haut cette question que bon nombre d’entre nous se sont déjà posé tout bas. Car, c’est vrai, n’avons-nous pas déjà été nombreuses ou nombreux à se retrouver face à cette situation ? Celle où ton plan cul refuse catégoriquement de porter un préservatif sous prétexte que « c’est trop serré », « c’est nul de faire l’amour avec », ou encore que « la matière est franchement désagréable » ? C’est une question rhétorique, car je sais pertinemment que ce sujet va toucher du monde. Alors, malgré sa complexité, je vais tenter de te donner, chère anonyme, les meilleures billes pour te sortir de cette situation qui peut devenir dangereuse pour ta santé physique et mentale.

Étape n°1 : discuter avec lui pour comprendre pourquoi il refuse la capote

Reprenons par la base : on ne peut pas forcer une personne à faire ce qu’elle n’a pas envie de faire. Autrement dit, si ton plan Q refuse d’utiliser un préservatif, la première option, ce n’est pas de lui en mettre un de force, mais d’essayer de discuter avec lui. L’idée, c’est de comprendre pourquoi cette personne refuse le port du préservatif, et d’argumenter pour la convaincre qu’elle n’est pas sur la bonne voie.

D’abord, ton plan Q est-il vraiment au courant que le préservatif est le seul moyen de se protéger des IST (hormis la PreP, un traitement à prendre sur le long terme pour éviter toute contamination aux IST) ? Cela te semble sûrement être une non-question, mais laisse-moi te rappeler ceci : selon un sondage de l’Ifop pour le Sidaction relayé par France Info en mai dernier, 23 % des jeunes de 15 à 24 ans en France pensent que la prise de la pilule du lendemain serait efficace pour empêcher la transmission du VIH.

S’il s’avère que ton plan Q avait déjà cette information en tête, mais qu’il insiste malgré tout pour ne pas utiliser de préservatif, car « ils sont trop petits » ou « trop désagréables », sans que tu ne saches quoi lui répondre, prends bien note. En effet, le latex, la matière avec laquelle les préservatifs sont constitués, peut provoquer des allergies, des rougeurs ou des démangeaisons. En effet, ces symptômes rendent l’utilisation de préservatifs compliquée. Mais ne t’inquiète pas, j’ai la solution : il existe d’autres alternatives aux préservatifs en latex, comme les préservatifs à base de polyisoprène, une alternative facilement trouvable en magasins qui permet de limiter les risques d’allergie.

Enfin, pour ce qui est de la taille, il est en effet possible de ressentir un inconfort pendant le port du préservatif si celui-ci est trop grand ou trop petit. Si c’est le cas, tu peux tout simplement lui rappeler que Google est notre meilleur ami et qu’il existe, sur internet, des tutoriels pour choisir une taille de préservatif adaptée.

Étape 2 : analyser la situation

Ton plan Q n’est toujours pas convaincu par le port du préservatif lors de vos rapports malgré le temps que tu as pris pour le renseigner, malgré ta patience et le cœur que tu as mis à l’ouvrage ? Alors, je te partage une autre info qui va peut-être te faire voir la situation d’un autre œil.

Tu as déjà sûrement entendu parler de la charge mentale et de la charge émotionnelle, des fardeaux invisibles pesant de manière systémique sur les femmes qui relationnent avec des hommes. Et bien, sache qu’il existe aussi la charge sexuelle, la part de la charge mentale liée à la santé reproductive et sexuelle. Là, on parle de toutes ces questions que tu te poses et de ces préoccupations que tu as à propos de votre vie sexuelle (puisque, alerte scoop, ton plan Q fait partie de l’équation), et notamment les questions liées à la santé dans ce cas précis.

Alors, si tu me lis encore à cet instant précis, c’est peut-être que tu es entrain de prendre cette charge sur tes épaules, et ce n’est pas juste. Dans un couple hétéro, cette charge repose automatiquement en priorité sur les épaules des femmes, et en avoir conscience est la première étape pour commencer à s’en débarrasser pour prendre soin de soi.

Étape 3 : l’action, « cette relation vaut-elle vraiment la peine »

Jusqu’ici, j’ai essayé de te donner des billes pour discuter avec ton plan Q et comprendre cette situation. Mais, en toute honnêteté, j’aurais pu m’en tenir à une seule phrase, la plus importante de toutes : le consentement sexuel vaut pour une seule pratique bien spécifique. Si tu es consentant.e pour avoir un rapport sexuel avec préservatif, cela ne signifie pas que tu es consentant.e pour un rapport sans préservatif. Et ça, c’est Consentis qui le dit, une association qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif et qui donne une définition très claire de ce qu’est le consentement. Alors, si ton plan Q ne prend pas en compte cette information, c’est qu’il ne respecte pas ton consentement. Et le respect du consentement, c’est la base d’une relation saine, même si la relation en question se limite à des rapports sexuels.

En sachant tout cela, si ton plan Q ne veut toujours pas utiliser de préservatif, alors il peut être bon de se demander si cette relation vaut vraiment la peine de prendre le risque de sacrifier ta santé physique et mentale. Ou si, au contraire, il ne vaut mieux pas passer ton chemin face à cet individu, et opter pour un plan Q qui saura prendre soin de toi et respecter ton consentement.

Évidemment, ce sont des questions ouvertes qui n’ont pas de bonne ou de mauvaise réponse, et la réalité des relations humaines est parfois bien plus complexe que d’y répondre simplement par oui ou par non. Mais j’espère tout de même qu’elles t’auront apporté une autre perspective afin que tu puisses débloquer au mieux cette situation. Et n’oublie jamais : si ton plan Q refuse d’utiliser un préservatif malgré tous tes efforts, ce n’est pas de ta faute, tu n’y es pour rien.

