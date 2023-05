Help, mon ex refuse de me rendre mes affaires, je fais quoi ?

La Daronne répond à vos questions, en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’un lecteur !

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Je suis restée deux ans avec mon ex, mais notre deuxième année a été compliquée à gérer : il était possessif, faisait des histoires pour tout et attendait de moi que je me dévoue corps et âme à notre relation. Quand nous étions tous les deux, nous passions des moments géniaux, mais le quotidien était pénible. Quand j’ai essayé de lui expliquer que j’étouffais, il m’a reproché de ne pas m’investir suffisamment dans notre couple. J’ai tenté et tenté encore de me faire entendre, mais sans résultat, j’ai fini par le quitter après avoir longtemps hésité. Il l’a évidemment très mal pris et m’a fait beaucoup de reproches avant de se draper dans sa fierté et raconter à ses potes que c’est lui qui était parti. Mais ce n’est pas ça le problème. Le problème, c’est qu’il refuse de me rendre mes affaires. Heureusement, on ne vivait pas ensemble, mais chez lui, j’avais quand même des habits, j’avais laissé quelques bijoux sans grande valeur, mais auxquels je tiens, des livres qu’on m’avait offerts, dont un dédicacé par mon auteur préféré. Il ne répond pas à mes textos, ou il me dit qu’il va me recontacter pour me donner une date, ou bien il me dit qu’il va demander à son pote de faire la navette, mais rien ne se passe et je commence à m’impatienter. Comment récupérer mes affaires ? Merci, Stef

La réponse de la Daronne

Ma petite orchidée,

Tu as beaucoup de chance. Si tu savais le nombre de ruptures qui n’en finissent pas : On se promet de rester amis, on baisouille par-ci par-là, sans réussir à couper net et c’est comme ça qu’on arrive au crépuscule de sa vie sans savoir si cette histoire est vraiment terminée. Alors que toi au moins, tu sais que tu as bien fait de mettre les voiles.

J’avoue qu’en revanche, tu me poses une sacrée colle. J’ai eu moi-même l’occasion de rencontrer un certain nombre de cons au cours de ma vie et je n’ai jamais réussi à en raisonner aucun. J’ai donc peur de ne pas t’être d’une grande aide. Mais nous pouvons en discuter, si tu veux.

Récupérer tes affaires, est-ce vraiment indispensable ?

Je ne suis pas une Daronne matérialiste. D’accord, c’est avant tout parce que je suis maladroite et bordélique et que j’ai tendance à endommager ou égarer absolument toutes mes possessions. Mais au moins, ça m’a appris à ne pas trop m’attacher aux objets puisque contrairement aux enfants, ils peuvent me lâcher du jour au lendemain. Cela dit, je comprends parfaitement ta frustration même si elle me fout un peu en boule, car ton ex a réussi son coup : te casser les pieds et probablement se venger.

Et rien que pour ça, je me demande si te battre âprement pour récupérer tes affaires vaut le coup. À ta place, je refuserais d’accorder le moindre intérêt à ce genre de petites manigances mesquines. Cela signifierait faire une croix sur une boucle d’oreille orpheline, une moitié de livre déchirée et un sweat plein de taches indélébiles, mais je suis comme ça : sans concessions.

Non seulement il se fiche de ta pomme, mais en plus, il te retient en otage. Garder tes affaires, c’est une façon même pas subtile d’entretenir un lien et de s’assurer que la relation subsiste. Je te l’accorde, c’est une relation merdique où au moins l’un d’entre vous méprise l’autre, mais rappelle-toi de l’omniprésence d’Éric Zemmour lors de la dernière campagne présidentielle. Tout Instagram a passé le premier semestre 2022 à dénoncer les propos de l’immonde nabot, et donc à ne parler que de lui. Tu le hais, mais comme lui, tout ce qu’il veut, c’est parasiter ton existence, il a atteint son objectif. Et entre nous, la liberté vaut-elle moins cher que quelques reliques sentimentales ? Je ne crois pas.

Comment récupérer tes affaires ?

Ah, tu es comme ça toi ? À ce stade de l’histoire, j’aurais laissé tomber depuis longtemps, mais peut-être que toi, tu es pugnace, je n’en sais rien. Alors écoute, pour te faire plaisir, j’ai quand même envisagé deux ou trois scénarios qui pourraient faire l’affaire. Même si je n’hésiterai pas à te le répéter plusieurs fois s’il le faut : en général, les cons osent tout et n’ont peur de rien.

La voix de la raison : Écoute, les miracles existent parfois. Je ne connais pas la nature de vos derniers échanges. Si le ton était agressif, rétropédale et expose-lui calmement la situation : tu aimerais vraiment récupérer tes affaires. Tu regrettes que la situation ne soit pas facile, tu en es désolée et si tu veux que les choses soient les plus simples possible, c’est aussi pour lui. Tu as confiance en son intelligence. Bla bla bla, flûte, flûte, flûte.

La voie légale : En faisant quelques recherches pour savoir comment on pouvait contraindre un ex à rendre des affaires, j’ai constaté que ta situation était très courante. Ça te fait une belle jambe, mais moi, ça me permet d’appuyer la théorie selon laquelle une grosse fouine sommeille en chacun de nous.

Bref, oui, donc, tout d’abord, tu peux lui envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception. Dans cette mise en demeure, tu exigeras – factuellement- la rétribution immédiate de tes biens. Les relations hors mariage tombent systématiquement sous le régime de séparation des biens. Si la tentative échoue, tu peux alors te rapprocher d’un avocat ou porter plainte, même si idéalement, il faudrait que tu aies conservé des preuves d’achat te permettant de revendiquer leur propriété. Je dois te confier que je suis plutôt sceptique concernant tes chances de réussite. La justice n’a jamais témoigné d’un grand intérêt pour ce qu’elle appelle élégamment les « séparations conflictuelles ». Un avocat peut malgré tout te suggérer des recours qui auront le mérite de lui coller la pression, quitte à le contacter lui-même.

Si tu préfères ne pas en arriver là ( ce que personne ne va te reprocher), l’en menacer pourrait déjà le remettre sur les rails. Bien que ce soit tentant, je ne te conseille pas de débarquer chez lui avec des copines et des crosses de hockey. Tous les rêves n’ont pas vocation à se réaliser.

Je te laisse, je dois trouver une nouvelle montre pour le Daron avant qu’il découvre que j’ai cassé l’ancienne,

La bisette,

Ta Daronne

PS : Si jamais tu ne réussis pas à récupérer tes affaires, recontacte-moi. Je me ferai un plaisir de t’envoyer cet article imprimé et dédicacé pour remplacer le livre signé par ton auteur favori.

