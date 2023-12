Quand sont les soldes d’hiver 2024 (et comment faire les meilleures affaires ou y résister) ?

Quand auront lieux les soldes d’hiver 2024 ? Du 10 janvier jusqu’au 6 février 2024 pour presque toute la France, sauf quelques exceptions ci-dessous. Madmoizelle vous décrypte où, quand, comment, mais surtout comment bien y résister.

Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver. Quant aux soldes ? N’en parlons pas. L’interminable mois de décembre et les fêtes de fin d’année vous ont probablement ruiné·e·s, et le mois de janvier risque d’aggraver les choses. En cette période d’inflation, où de plus en plus de Français·e·s revendent leurs cadeaux de Noël dans l’espoir d’arrondir leurs fins de mois toujours plus difficiles, la perspective des soldes peut sembler aussi alléchante que repoussante. Voici donc les infos clés à retenir.

Quand sont les soldes d’hiver 2024 en France ?

Les soldes d’hiver 2024 ont lieu du 10 janvier au 6 février 2024 pour la majorité du territoire français. Hormis quelques exceptions, principalement en outre-Mer (et dans le Grand-Est qui ne fait rien comme tout le monde, décidément…) :

La Guadeloupe et la Martinique : du 6 janvier au 2 février 2024.

La Guyane : du 3 au 30 janvier 2024.

Saint-Pierre-et-Miquelon : du 17 janvier au 13 février 2024.

La Réunion : du 7 septembre au 4 octobre 2024.

Saint-Barthélémy et Saint-Martin : du 4 au 31 mai 2024.

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du 2 au 29 janvier 2024.

Où faire les meilleures affaires durant les soldes d’hiver 2024 ?

Le but de beaucoup de commerces en période de soldes consiste à vous attirer en boutique physique en mettant en avant des promotions alléchantes, afin d’écouler leurs stocks, mais aussi de vous donner envie de vous ruiner sur les nouvelles collections fraîchement arrivées. Et si Oscar Wilde estimait que le meilleur moyen de résister à la tentation, c’est d’y céder, on n’a clairement pas le même budget que ce grand dandy irlandais si lettré et distingay. C’est pourquoi je vous recommande plutôt de faire du repérage en ligne afin de garder la tête froide.

Faire les soldes en ligne depuis chez vous peut constituer l’occasion d’établir clairement une liste de souhaits et traquer consciencieusement ce qu’il vous faut uniquement. Et ce, sans être trop tenté par d’autres pièces soldées dont vous n’avez pas besoin, voire pire, des articles même pas soldés. C’est le moment de vérifier les mensurations de ce que vous trouverez éventuellement, en comparant avec ce que vous avez déjà chez vous à l’aide d’un ruban-mètre pour éviter les mauvaises surprises. C’est aussi l’opportunité de réfléchir avec quoi vous pourrez éventuellement porter ce que vous souhaitez acheter.

Ce repérage peut même commencer avant le début officiel des soldes. Je vous conseille de noter les prix initiaux des articles convoités, mais aussi de jauger les quantités restantes (s’il ne reste plus que quelques tailles, par exemple, il y a sûrement déjà peu de stock de celle qu’il vous faut). Vous vous rendrez ainsi mieux compte de la réduction à la première démarque, et si vous pouvez attendre la deuxième, voire la troisième.

Et ce repérage peut aussi vous servir à traquer ce que vous désirez sur des sites de seconde main comme Vinted, Vestiaire Collective, LeBonCoin, pour un résultat souvent encore moins cher que la pièce soldée en première main !

Enfin, le meilleur moyen d’économiser de l’argent, de l’énergie, du temps, et de l’empreinte carbone, reste de ne rien acheter.

