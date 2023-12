Un français sur quatre envisage de revendre ses cadeaux pour arrondir les fins de mois

C’est le constat du dernier baromètre Kantar, réalisé pour ebay. La pratique est particulièrement répandue chez les 25-44 ans, dans les régions où le pouvoir d’achat est au plus bas.

L’inflation ne prend pas de vacances. Selon un baromètre réalisé par le site d’achat ebay, près d’un quart des Français envisagent de revendre leurs cadeaux de Noël. Si la pratique n’est pas nouvelle, elle prend, cette année, une tournure toute autre. Comme le précise l’étude, « pour la première fois, les Français revendent davantage pour payer les factures de Noël (30% l’envisagent) que pour s’offrir un cadeau qui leur plaît (29% des Français) ».

Consoles, jeux vidéos et livres en tête des reventes

Selon le 13e baromètre Kantar réalisé pour eBay, ce sont donc 23% de Français (plus de 9,5 millions de personnes), qui prévoient de revendre leurs cadeaux, contre 17% en 2021 et 11% en 2011.

Une tendance « particulièrement marqué[e] chez les 25-44 ans avec enfants dans les régions où le pouvoir d’achat est le plus bas » souligne le sondage. Parmi les objets les plus revendus, « les dernières consoles et sorties jeux vidéo sont particulièrement attendues à la revente », précise l’étude. « Les sorties Barbie, Pokémon ou encore Mario de cette année placent les jouets de ces franchises dans les produits les plus revendus, ainsi que les derniers prix littéraires (prix Médicis, prix Goncourt, etc.), souvent offerts en double ».

Si autrefois, les cadeaux revendus servaient surtout à en financer d’autres, l’étude révèle qu’aujourd’hui, « 42 % comptent épargner cette somme (plus particulièrement les Bretons à 57 %), 30 % envisagent de payer une partie des factures de Noël et 29 % remplaceront le cadeau en question par un autre qu’ils préfèrent ».

La fin d’un tabou ?

Revendre les cadeaux reçus ne serait plus source de tension avec ceux qui offrent, affirme l’étude. « En 2023, 42 % d’entre eux sont heureux de voir leurs proches s’acheter le cadeau qu’ils convoitaient avec l’argent de la revente (contre 34 % l’année dernière) et 41 % sont heureux de les voir revendre leur cadeau pour ensuite faire un don de l’argent gagné (contre 37 % en 2022) ».

