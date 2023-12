Pourquoi revendre du packaging de luxe peut rapporter gros (et ce que ce business raconte du culte des marques)

Sur les sites de seconde main comme Vinted, eBay, ou Vestiaire Collective, des personnes revendent les emballages vides de produits de luxe, comme des boîtes en carton, des shopping bags en papier, ou des écrins de bijoux. Un business qui en dit long sur le culte des marques et l’expérience client.

Vous avez l’envie, mais pas les moyens, de vous payer un sac Chanel, Louis Vuitton, ou Hermès ? Eh bien, pour donner l’illusion que si, et s’acheter une part de rêve, de plus en plus de personnes se procurent les sacs en papier de maisons de luxe. C’est une tendance assez frappante sur TikTok et Instagram, où des gens s’en servent en guise d’élément de décoration dans une bibliothèque par exemple, comme vient de le relever le Guardian.

Être fan ou contrefacteurs : pourquoi racheter du packaging de luxe

Sur les sites de seconde main comme Vinted, eBay ou encore Vestiaire Collective par exemple, les emballages et les échantillons gratuits de Chanel se revendent pour plusieurs dizaines d’euros. Cela peut aussi bien être racheté par des fans de la maison que par des contrefacteurs qui pourront y glisser leur contrefaçon afin de lui rajouter en crédibilité. C’est notamment pourquoi les maisons regorgent d’inventivité afin de pouvoir distinguer une boîte authentique d’une fausse, à travers des jeux de textures, de brillance, et même de motifs visibles que grâce à certaines lumières par exemple, comme l’illustre la créatrice de contenus spécialisée dans l’authentification Emmanuelle Sits ci-dessous.

Ce sont particulièrement les boîtes vides de maisons horlogères qui se revendent à prix d’or sur les sites de seconde main, remarquait Le Monde. Cela illustre bien combien l’emballage fait partie de l’expérience client du luxe, et donc qu’on pourrait presque avoir l’impression d’en croquer un bout en se procurant du packaging. D’autant qu’on peut les détourner en élément de décoration chez soi, mais aussi sur soi, comme des rubans Chanel ou Vuitton autour des poignets, dans les cheveux (une tendance forte pour 2024 selon Pinterest), etc.

Tandis que les véritables ultra-riches sont bien contents qu’on leur propose un sac en papier anonymisé pour quitter une boutique incognito et éviter de se faire braquer, une partie de la jeunesse TikTok allergique au quiet luxury ponce plutôt des tutos pour transformer les shopping bags en carton griffé pour les encadrer chez eux, ou les plastifier et en faire un sac à main.

On peut à la fois s’amuser d’une telle créativité, à la fois s’inquiéter d’une telle vacuité et culte des marques comme une valeur en soi. En opposition avec le luxe silencieux, certains experts comme Vincent Grégoire du cabinet de tendance et de prospective Nelly Rodi auprès du Journal du luxe, parlent même d’un courant « loud luxury », bien ostentatoire, fier de consommer et de payer cher. Qu’on y adhère ou que ça nous atterre, toujours est-il que l’affaire est dans le sac du capitalisme.

